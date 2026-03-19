Proteste Roma per il gol di Rowe: fallo su Mancini? Due i rigori assegnati da Kovacs
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Dopo le polemiche dell'andata per il gol di Malen (il Bologna si lamentava per un presunto fallo su Freuler), anche l'ottavo di ritorno di Europa League tra i felsinei e la Roma non è stato di meno. Questa volta sono i padroni di casa a lamentarsi all'Olimpico, specialmente in occasione della prima rete di Rowe.
Le proteste dei giallorossi fanno riferimento all'origine dell'azione, con Rowe che sembra trattenere Mancini a centrocampo prima di scappare verso l'area di rigore per ricevere la palla di Castro, trasformata in gol con un gran tiro dal limite. La Roma protesta a lungo, ma il Var non interviene. Sempre il Var protagonista silenzioso in occasione del penalty concesso a pochi secondi dalla fine del primo tempo al Bologna. L'arbitro Kovacs indica il dischetto dopo un fallo di El Shaarawy su Zortea (come si vede nell'immagine sotto): in questo caso i dubbi sembrano essere ben pochi.
Al 69' altro penalty, questa volta per la Roma realizzato poi da Malen. Sotto osservazione il contatto Freuler-Vaz, con il primo che spinge l'ex Marsiglia mentre si appresta a calciare verso la porta da buona posizione. Giusto assegnare il rigore, non c'è alcun fuorigioco a inizio azione.