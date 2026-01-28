Gasperini: "Ora il campionato è prioritario, meglio evitare i playoff"
Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia dell'ultima giornata della League Phase di Europa League
Ad Atene domani sera la Roma si giocherà l'accesso diretto agli ottavi di Europa League contro il Panathinaikos, un traguardo centrato solo una volta nelle ultime cinque partecipazioni, nella stagione 2020-21 quando in panchina c'era Paulo Fonseca. Per i giallorossi sarà fondamentale evitare i play off, visti i delicatissimi impegni in campionato contro Napoli e Juventus tra febbraio e marzo.
"All'ultima partita saremmo dentro le prime otto, ma l'ultima giornata è sempre la più insidiosa, perché si arriva tutti con acciacchi e con dei giocatori fuori. In questo momento della stagione il campionato è prioritario rispetto all'Europa", ha dichiarato Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport.
Tra i convocati c'è anche Angeliño: "In questi ultimi dieci giorni ha vissuto un'ottima ripresa, tutti i suoi valori sono in crescita: speriamo abbia superato le difficoltà e di riavere il giocatore di prima", ha precisato il tecnico della Roma. Sulle scelte di formazione, Gasp ha aggiunto: "Numericamente siamo pochi, è difficile. Ci sono tanti esterni e pochi attaccanti, ma faremo il massimo. Evitare il playoff sarebbe meglio". L'ex Atalanta ha anche scherzato su chi schiererà in attacco: "Sto pensando fortemente a uno tra Mancini e N'Dicka, che sono molto bravi e fanno anche dei gol (ride, ndr)".
Gasperini non ha voluto soffermarsi molto sul mercato: "Quello di gennaio è sempre imprevedibile, figuriamoci gli ultimi giorni. Arrivati a questo punto, prima si chiude e meglio è".
Infine, un passaggio anche sulla crescita della squadra: "Nelle difficoltà che si sono create a gennaio, con giocatori fuori ed emergenza nei reparti, c'è stata un'ulteriore accelerata di tutto il gruppo, capace di ottenere risultati importanti e di riportarci in alto in classifica. Cerchiamo di ottenere il massimo, ma adesso questo gruppo ha una consapevolezza molto più alta rispetto a qualche settimana fa".