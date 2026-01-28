Gasperini: "Ora il campionato è prioritario, meglio evitare i playoff"

Tra i convocati c'è anche Angeliño: "In questi ultimi dieci giorni ha vissuto un'ottima ripresa, tutti i suoi valori sono in crescita: speriamo abbia superato le difficoltà e di riavere il giocatore di prima", ha precisato il tecnico della Roma. Sulle scelte di formazione, Gasp ha aggiunto: "Numericamente siamo pochi, è difficile. Ci sono tanti esterni e pochi attaccanti, ma faremo il massimo. Evitare il playoff sarebbe meglio". L'ex Atalanta ha anche scherzato su chi schiererà in attacco: "Sto pensando fortemente a uno tra Mancini e N'Dicka, che sono molto bravi e fanno anche dei gol (ride, ndr)".