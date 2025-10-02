Europa League: vincono Betis e Fenerbahçe, il Celtic va ko

La Roma va ko e il Lille guida la League Phase dell'Europa League con sei punti, ma non è da solo. Al suo fianco c'è il Braga, che sconfigge 2-0 a sorpresa il Celtic. Prima vittoria e quattro punti, invece, per il Betis: Lo Celso e Firpo firmano il successo per 2-0 sul Ludogorets. Vince anche il Fenerbahçe, che batte 2-1 il Nizza, storica impresa del Go Ahead Eagles: 2-1 sul Panathinaikos. Esultano anche Brann, Viktoria Plzen e Young Boys.