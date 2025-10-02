Logo SportMediaset
EUROPA LEAGUE

Europa League: vincono Betis e Fenerbahçe, il Celtic va ko

Gli spagnoli si sbloccano dopo il pari al debutto: 2-0 sul Ludogorets. Braga in testa col Lille, nella classifica

02 Ott 2025 - 20:59
© Getty Images

© Getty Images

La Roma va ko e il Lille guida la League Phase dell'Europa League con sei punti, ma non è da solo. Al suo fianco c'è il Braga, che sconfigge 2-0 a sorpresa il Celtic. Prima vittoria e quattro punti, invece, per il Betis: Lo Celso e Firpo firmano il successo per 2-0 sul Ludogorets. Vince anche il Fenerbahçe, che batte 2-1 il Nizza, storica impresa del Go Ahead Eagles: 2-1 sul Panathinaikos. Esultano anche Brann, Viktoria Plzen e Young Boys. 

TUTTI I RISULTATI
Ludogorets-Betis 0-2
Marcatori: 31' Lo Celso (B), 8' st Firpo (B).

Fenerbahçe-Nizza 2-1
Marcatori: 3' e 25' Kerem Akturkoglu (F), 37' Kevin Carlos rig. (N).

Celtic-Sporting Braga 0-2
Marcatori: 20' Ricardo Horta (B), 40' st Gabri Martinez (B).

Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2
Marcatori: 10' st Swiderski (P), 29' st e 37 st Smit (G).

FCSB-Young Boys 0-2
Marcatori: 11' e 36' Monteiro (Y).

Viktoria Plzen-Malmo 3-0
Marcatori: 34' Vydra (V), 44' Durosinmi (V), 9' st Spacil (V).
Note: espulsi Johnsen (M) al 38' e Doski (V) al 12' st.

Brann-Utrecht 1-0
Marcatori: 41' Magnusson (B).

