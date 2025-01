Europa League, Lazio-Real Sociedad 3-1: biancocelesti primi da soli e già agli ottavi

Il vantaggio immediato di Gila, sfruttando la difficoltà palese della Real Sociedad nell'organizzarsi sulle palle inattive difensive, ha spostato la contesa sul piano voluto dalla Lazio. Non solo il gol, ma anche un'occasione di Castellanos salvata sulla linea (con metà della palla oltre, ma non tutta) e il palo subito successivo dello stesso difensore spagnolo. La differenza però l'ha fatta l'atteggiamento e l'aggressività con cui la Lazio è scesa in campo fin dal primo minuto, costringendo il centrocampo tecnico di Alguacil a duellare e rincorrere, spesso in ritardo come Munoz che con due interventi ingenui ha collezionato due ammonizioni nel giro di pochi minuti lasciando la Real in dieci già alla mezz'ora. Il palo di Sucic, pericoloso ma estemporaneo poco prima dell'espulsione, è stato l'unico sussulto dei baschi. Nei cinque minuti successi il cartellino rosso durante i quali il tecnico spagnolo ha arretrato Zubimendi al centro della difesa in attesa di capire come risistemarsi, la Lazio ha fatto lo scatto da grande squadra, fiutando il sangue nella preda ferita e colpendola due volte: prima Zaccagni ha deviato in rete l'inserimento di Isaksen, poi Castellanos di testa ha ringraziato Tavares per il cross per il 3-0. Un neo? Proprio l'infortunio del terzino sinistro, muscolare, che ha costretto Baroni a schierare Guendouzi sulla fascia destra per mancanza di alternative di ruolo e a studiare nuove soluzioni per il campionato.