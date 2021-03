Europa League: vincono Ajax e Villarreal, pari per Gerrard

EUROPA LEAGUE

I Lancieri battono 3-0 lo Young Boys, gli spagnoli vincono 2-0 in casa della Dinamo Kiev. Finisce 1-1 tra Slavia Praga e Rangers

Nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, l'Ajax batte 3-0 lo Young Boys e si avvicina ai quarti: ad Amsterdam, decidono le reti nella ripresa di Klaassen (62'), Tadic (82') e Brobbey (92’). Vince anche il Villarreal: 2-0 in casa della Dinamo Kiev firmato dai gol di Pau Torres (30') e dell'ex Napoli Raul Albiol (52'). Finisce 1-1, invece, tra lo Slavia Praga e i Rangers di Gerrard: Helander (36') risponde a Stanciu (7').

AJAX-YOUNG BOYS 3-0

L'Ajax mette una seria ipoteca sui quarti di finale già dopo il match d'andata grazie al 3-0 sullo Young Boys. All'Amsterdam Arena va in scena un monologo degli uomini di ten Hag, con Faivre subito costretto agli straordinari su Antony e Gravenberch. Il canovaccio, nel secondo tempo, non cambia: il portiere degli svizzeri deve nuovamente superarsi sul colpo di testa di Edson Alvarez, mentre al 54' Antony sfiora il vantaggio con un sinistro a giro di pochissimo a lato. L'ottima partita degli olandesi viene premiata al 62': Klaassen sfrutta un rimpallo su Lustenberger dopo un tentato rapido scambio con Tadic e, solo davanti a Faivre, non sbaglia, firmando l'1-0 in favore dei lancieri. All'82', invece, arriva il raddoppio grazie al sinistro a fil di palo di Tadic che vale il 2-0. Sei minuti dopo, il capitano degli ospiti colpisce il palo e Lustenberger evita il tap-in di Brobbey, che però trova il tris nel recupero. Finisce 3-0: l'Ajax è vicinissimo ai quarti di finale, mentre allo Young Boys, a Berna, servirà un'autentica impresa.

DINAMO KIEV-VILLARREAL 0-2

Il Villarreal si aggiudica la sfida d'andata battendo 2-0 la Dinamo Kiev e assicurandosi un prezioso vantaggio in vista del match di ritorno. Primo tempo ricco di emozioni, con le due squadre che sfiorano subito il gol rispettivamente con Trigueros e Tsygankov. Dopo l'occasione di Gerson Rodrigues, il Sottomarino Giallo passa in vantaggio alla mezz'ora grazie alla rete di Pau Torres sul grande assist di Gerard Moreno. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio degli spagnoli: a firmarlo è l'ex Napoli Raul Albiol, che al 52' insacca con un tap-in in area dopo la grande parata di Bushchan sul colpo di testa di Gerard Moreno. Gli ucraini non si arrendono e ci provano con Tsygankov, sfortunato però con le sue conclusioni dal limite. Nel finale, il Villarreal resiste e torna a casa con un 2-0 fondamentale perché arrivato in trasferta. La Dinamo Kiev, invece, cercherà la disperata rimonta in Spagna.

SLAVIA PRAGA-RANGERS 1-1

Tutto in gioco, invece, dopo i primi 90 minuti di Praga, visto che la sfida d'andata tra Slavia e Rangers termina 1-1. I cechi impiegano appena 7 minuti a passare in vantaggio: Stanciu riceve al limite dell'area da Olayinka e con un destro all'incrocio fulmina McGregor. Il portiere ospite è bravo a murare la punizione di Provod, poi gli scozzesi pareggiano al 37': Hagi si avventa su un rimpallo nato da calcio piazzato e serve Helander, che da due passi e a porta vuota non può fallire il gol dell'1-1. Nel secondo tempo, Kent trova una conclusione non stilisticamente perfetta, ma Kolar deve comunque compiere una grande parata per togliere il sinistro dell'attaccante dall'incrocio. Nel finale, McGregor compie un'incredibile parata bloccando a terra il colpo di testa di Masopust e protegge l'1-1: un leggero vantaggio per gli uomini di Gerrard in vista del ritorno di Glasgow.