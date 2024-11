Europa League, Union SG-Roma 1-1: Mancini non basta, a Bruxelles non arriva la vittoria per Juric

Non è arrivata la scossa con l'Europa League per la Roma di Juric che a Bruxelles, nella quarta giornata della fase campionato, non è andata oltre l'1-1 contro l'Union St. Gilloise. Dopo un primo tempo avero di emozioni se non per un tito di poco alto di Khalaili al primo minuto, è successo tutto nella ripresa. La Roma prima ha colpito un palo interno con un sinistro dal limite di Baldanzi, poi ha trovato il vantaggio al 61' con Mancini su assist di capitan Pellegrini. I tre punti però sono scivolati via al 77' quando sugli sviluppi di corner, Mac Allister ha firmato l'1-1 con il suo primo gol in carriera nelle coppe europee.