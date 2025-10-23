Europa League, Steaua Bucarest-Bologna 1-2: Odgaard e Dallinga trascinano i rossoblù alla vittoria

LA PARTITA

Costretto a rinunciare alla guida tecnica di Vincenzo Italiano, ancora ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi per polmonite e collegato quindi da remoto, il Bologna fa visita alla Steaua Bucarest, con il vice Daniel Niccolini a fare le veci del mister in panchina. Gli emiliani partono forte e al 9’ si trovano già sull’1-0: Freuler recupera palla a centrocampo, Dallinga disegna l’assist dalla sinistra e Odgaard appoggia in rete il vantaggio. Passano tre minuti e Dallinga firma pure il 2-0, dopo la parata iniziale di Tarnovanu sul tiro di Lykogiannis, deviato da Lixandru. Il Bologna è scatenato e al 26’ ha una clamorosa chance per siglare pure il tris, ma Orsolini è troppo egoista e spreca malamente: si lamenta Dallinga, tutto solo nel cuore dell’area di rigore. L’azzurro vuole la gloria personale e al 33’ la troverebbe anche, segnando dopo una ruleta spettacolare: il fuorigioco è però netto e il gol viene annullato. La Steaua prova allora a reagire e nel finale del primo tempo va a un passo dal riaprire il match: uno straordinario Skorupski compie però quattro parate da applausi e tiene inviolata la propria porta. Il portiere polacco non può però nulla al 54’, quando Birligea brucia un addormentato Lucumi e fa 2-1. Tarnovanu stoppa allora i tentativi di Odgaard e Dallinga, mentre è il palo a fermare Orsolini all’85’. Il Bologna vince comunque 2-1 e trova così la prima vittoria in questa Europa League, portandosi a 4 punti in classifica, dopo la sconfitta alla prima giornata con l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo nella seconda: il prossimo avversario sarà il Brann. Ferma a 3 punti rimane invece la Steaua Bucarest.