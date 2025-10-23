Logo SportMediaset

STEAUA-BOLOGNA 1-2

Europa League, Steaua Bucarest-Bologna 1-2: Odgaard e Dallinga trascinano i rossoblù alla vittoria

Primo successo europeo in questa stagione per gli emiliani: l’olandese grande protagonista con gol e assist

23 Ott 2025 - 20:52
© Getty Images

© Getty Images

Trova finalmente la vittoria il Bologna nella 3ª giornata di Europa League. Gli emiliani superano 2-1 la Steaua Bucarest all’Arena Nationala e salgono così a quota 4 punti, visti i risultati precedenti: sconfitta contro l’Aston Villa e pareggio contro il Friburgo. Con Italiano assente per problemi di salute, a far felice il suo vice Niccolini ci pensano Odgaard (9’) e Dallinga (12’). Birligea (54’) trafigge Skorupski, comunque decisivo con le sue parate.

LA PARTITA
Costretto a rinunciare alla guida tecnica di Vincenzo Italiano, ancora ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi per polmonite e collegato quindi da remoto, il Bologna fa visita alla Steaua Bucarest, con il vice Daniel Niccolini a fare le veci del mister in panchina. Gli emiliani partono forte e al 9’ si trovano già sull’1-0: Freuler recupera palla a centrocampo, Dallinga disegna l’assist dalla sinistra e Odgaard appoggia in rete il vantaggio. Passano tre minuti e Dallinga firma pure il 2-0, dopo la parata iniziale di Tarnovanu sul tiro di Lykogiannis, deviato da Lixandru. Il Bologna è scatenato e al 26’ ha una clamorosa chance per siglare pure il tris, ma Orsolini è troppo egoista e spreca malamente: si lamenta Dallinga, tutto solo nel cuore dell’area di rigore. L’azzurro vuole la gloria personale e al 33’ la troverebbe anche, segnando dopo una ruleta spettacolare: il fuorigioco è però netto e il gol viene annullato. La Steaua prova allora a reagire e nel finale del primo tempo va a un passo dal riaprire il match: uno straordinario Skorupski compie però quattro parate da applausi e tiene inviolata la propria porta. Il portiere polacco non può però nulla al 54’, quando Birligea brucia un addormentato Lucumi e fa 2-1. Tarnovanu stoppa allora i tentativi di Odgaard e Dallinga, mentre è il palo a fermare Orsolini all’85’. Il Bologna vince comunque 2-1 e trova così la prima vittoria in questa Europa League, portandosi a 4 punti in classifica, dopo la sconfitta alla prima giornata con l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo nella seconda: il prossimo avversario sarà il Brann. Ferma a 3 punti rimane invece la Steaua Bucarest.

LE PAGELLE

Birligea 7 – Entra dalla panchina all’intervallo e sigla il 2-1 per la Steaua dopo pochi minuti, bruciando Lucumi in area di rigore. Fulmineo.

Dallinga 8 – Vive una serata da assoluto protagonista: prima offre l’assist a Odgaard, poi segna il 2-0. Cosa chiedergli di più? Decisivo!

Skorupski 8 – Le quattro parate che sfodera a fine primo tempo sono da grande portiere. Protegge il Bologna quando serve. Cassaforte.

Odgaard 7,5 – Segna il gol che apre le marcature dopo neppure dieci minuti e nella ripresa sporca nuovamente i guantoni a Tarnovanu in un paio d’occasioni. Effervescente.

IL TABELLINO
STEAUA BUCAREST-BOLOGNA 1-2

Steaua Bucarest (4-2-3-1): Tarnovanu 6,5; Pantea 5,5, Ngezana 5, Lixandru 6, Radunovic 5; Alhasson 5,5, Sut 6 (1’ st Tanase 5,5); Miculescu 5,5, Olaru 5,5 (42’ st Politic sv), Cisotti 6 (1’ st Birligea 7); Thiam 6,5 (20’ st Popescu 6). A disp.: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Kiki. All.: Charalambous

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 8; Zortea 6 (22’ st Holm 6), Heggem 6 (1’ st Vitik 6), Lucumi 5, Lykogiannis 6; Moro 6 (32’ st Ferguson 6), Freuler 6,5; Orsolini 5,5 (40’ st Bernardeschi sv), Odgaard 7,5, Rowe 5 (1’ st Cambiaghi 6); Dallinga 8. A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Castro, Casale, Miranda, Fabbian. All.: Niccolini

Arbitro: Treimanis (Lat)
Marcatori: 9’ Odgaard (B), 12’ Dallinga (B), 9’ st Birligea (S)
Ammoniti: Heggem (B), Rowe (B), Miculescu (S), Odgaard (B), Cambiaghi (B), Skorupski (B), Pantea (S), Radunovic (S)
Note: ammoniti Charalambous (S) e Niccolini (B) in panchina

