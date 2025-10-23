Europa League: Braga e Lione si confermano a punteggio pieno, crolla l’Aston Villa

La League Phase di Europa League prosegue con la sconfitta a sorpresa dell’Aston Villa. Gli inglesi crollano 2-1 contro il GO Ahead Eagles in trasferta: Buendia sbaglia un rigore. A punteggio pieno dopo tre giornate restano invece Sporting Braga e Lione, che superano 2-0 la Stella Rossa e il Basilea. A esultare è il Brann, 3-0 coi Rangers, oltre a Fenerbahce e Ferencvaros, vincenti 1-0 con lo Stoccarda e 3-2 col Salisburgo. 0-0 in Genk-Betis.