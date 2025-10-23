Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
EUROPA LEAGUE

Europa League: Braga e Lione si confermano a punteggio pieno, crolla l’Aston Villa

Gli inglesi di Emery perdono 2-1 in Olanda, mentre il Betis fa 0-0 a Genk. Ok anche Ferencvaros e Brann

23 Ott 2025 - 20:53
© Getty Images

© Getty Images

La League Phase di Europa League prosegue con la sconfitta a sorpresa dell’Aston Villa. Gli inglesi crollano 2-1 contro il GO Ahead Eagles in trasferta: Buendia sbaglia un rigore. A punteggio pieno dopo tre giornate restano invece Sporting Braga e Lione, che superano 2-0 la Stella Rossa e il Basilea. A esultare è il Brann, 3-0 coi Rangers, oltre a Fenerbahce e Ferencvaros, vincenti 1-0 con lo Stoccarda e 3-2 col Salisburgo. 0-0 in Genk-Betis.

Leggi anche

Il Bologna supera la Steaua Bucarest: Odgaard e Dallinga trascinano i rossoblù alla vittoria

I TABELLINI

GO Ahead Eagles-Aston Villa 2-1
Marcatori: 4’ Guessand (A), 42' Suray (G), 61' Deijl (G)
Note: 79’ rig. sbagliato da Buendia (A)

Sporting Braga-Stella Rossa 2-0
Marcatori: 22’ Navarro, 72' Dorgeles

Fenerbahce-Stoccarda 1-0
Marcatori: 33' rig. Akturkoglu

Brann-Glasgow Rangers 3-0
Marcatori: 40' Kornvig, 55’ Sorensen, 79’ Holm

Lione-Basilea 2-0
Marcatori: 3’ Tolisso, 90’ Moreira

Salisburgo-Ferencvaros 2-3
Marcatori: 13’ Baidoo (S), 50’ Varga (F), 56' Zachariassen (F), 58' Dele (F), 72' Vertessen (S)
Note: 22’ rig. sbagliato da Varga (F)

Genk-Real Betis 0-0

RISULTATI E CLASSIFICHE

europa league
lione
aston villa

Ultimi video

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

I più visti di Europa League

Gasperini aspetta il Viktoria: "Niente presunzione, il calcio italiano è in difficoltà"

Roma e Bologna a caccia del riscatto europeo. Pioli in Austria per ritrovare fiducia

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Incredibile all'Olimpico: rigore per la Roma ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano

Lazio, che fatica: Romagnoli la porta ai quarti

Aston Villa-Bologna: le foto del match

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:10
Sassuolo, le ultime verso la Roma: Boloca out, in dubbio Muharemovic
21:46
Atalanta, Kolasinac ancora out contro la Cremonese
21:41
Bologna, il vice Niccolini: "Vittoria per Italiano, tre punti importanti"
21:25
Fiorentina, Pioli: "Ora ributtiamoci sul campionato con grande determinazione"
21:16
Fiorentina, Dzeko: "Giocare con due punte è un vantaggio, ma decide il mister. L'importante è vincere"