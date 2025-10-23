Europa League: Braga e Lione si confermano a punteggio pieno, crolla l’Aston Villa

Gli inglesi di Emery perdono 2-1 in Olanda, mentre il Betis fa 0-0 a Genk. Ok anche Ferencvaros e Brann
La League Phase di Europa League prosegue con la sconfitta a sorpresa dell’Aston Villa. Gli inglesi crollano 2-1 contro il GO Ahead Eagles in trasferta: Buendia sbaglia un rigore. A punteggio pieno dopo tre giornate restano invece Sporting Braga e Lione, che superano 2-0 la Stella Rossa e il Basilea. A esultare è il Brann, 3-0 coi Rangers, oltre a Fenerbahce e Ferencvaros, vincenti 1-0 con lo Stoccarda e 3-2 col Salisburgo. 0-0 in Genk-Betis.
I TABELLINI
GO Ahead Eagles-Aston Villa 2-1
Marcatori: 4’ Guessand (A), 42' Suray (G), 61' Deijl (G)
Note: 79’ rig. sbagliato da Buendia (A)
Sporting Braga-Stella Rossa 2-0
Marcatori: 22’ Navarro, 72' Dorgeles
Fenerbahce-Stoccarda 1-0
Marcatori: 33' rig. Akturkoglu
Brann-Glasgow Rangers 3-0
Marcatori: 40' Kornvig, 55’ Sorensen, 79’ Holm
Lione-Basilea 2-0
Marcatori: 3’ Tolisso, 90’ Moreira
Salisburgo-Ferencvaros 2-3
Marcatori: 13’ Baidoo (S), 50’ Varga (F), 56' Zachariassen (F), 58' Dele (F), 72' Vertessen (S)
Note: 22’ rig. sbagliato da Varga (F)
Genk-Real Betis 0-0
