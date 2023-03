Europa League: pari per Arsenal e Union Berlino, vince il Leverkusen 

ottavi di andata

I Gunners non vanno oltre il 2-2 a Lisbona. Xabi Alonso trionfa 2-0 con il Ferencvaros

© Getty Images Nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, finisce 2-2 tra Arsenal e Sporting Lisbona. Partita aperta e divertente fin dall’inizio, con i portoghesi che vanno in vantaggio ma si fanno raggiungere dai Gunners. Pari spettacolo (3-3) tra Union Berlino e Union Saint-Gilloise, con i belgi che si fanno rimontare a un minuto dal novantesimo. Trionfa anche il Bayer Leverkusen, che in casa supera facilmente il Ferencvaros 2-0.

SPORTING LISBONA-ARSENAL 2-2

Finisce 2-2 l’andata degli ottavi di finale tra Sporting Lisbona e Arsenal. Copione chiaro fin da subito, con gli inglesi a gestire il possesso e i portoghesi pronti a ripartire in contropiede. La prima occasione è dei padroni di casa con Pedro Gonçalves, ma è proprio l’attaccante lusitano a perdersi Saliba su corner al 22’, concedendo il vantaggio ai Gunners. Passano pochi minuti e Zinchenko sfiora il raddoppio con un tiro dal limite potente ma centrale. Al 34’ però ecco l’insperato pari dello Sporting, ancora una volta da angolo: è Inacio questa volta a infilare Turner di testa. Dopo alcuni minuti Edwards sfiora addirittura il vantaggio da fuori, con il portiere inglese a salvare i suoi. A fine primo tempo altra grande occasione per l’Arsenal, ancora una volta pericolosissimo da corner, con il colpo di testa di Xhaka che trova il riflesso di Adan. Arteta si fa sentire negli spogliatoi e a inizio ripresa è un monologo inglese: prima è sempre l’ex portiere del Real Madrid a negare il gol ospite a Martinelli, poi il destro di Fabio Vieira si spegne di un soffio a lato, e infine è ancora l’attaccante brasiliano a inserirsi bene in area ma a spedire alto di testa. Al 55’ però il vantaggio lo trova lo Sporting: Paulinho sfrutta la respinta corta di Turner e in tap-in fa esplodere l’Alvalade. La reazione londinese non si fa attendere: Martinelli, scatenato, salta il portiere ma subisce la rimonta provvidenziale di St. Juste. Al 62’ l’Arsenal riesce a pareggiare, con il tiro da fuori di Xhaka che trova la sfortunata deviazione di Morita. Gli ultimi minuti sono tutti a tinte biancorosse, ma il risultato non cambia. Finisce 2-2. Tutto aperto quindi tra Arsenal e Sporting Lisbona in vista del ritorno, in programma tra sette giorni all’Emirates Stadium.

UNION BERLINO-ROYALE UNION SAINT-GILLOISE 3-3

Pari e spettacolo tra Union Berlino e Royale Union Saint-Gilloise: finisce 3-3. Atmosfera da brividi nel “derby” degli Union, con i tedeschi subito a fare la partita. I pericoli maggiori per i belgi arrivano da calci piazzati, con i padroni di casa che sfiorano il gol con Becker prima e Behrens poi. In vantaggio però, al 28’, ci vanno gli ospiti: gran destro da fuori di Boniface (diciassettesimo gol stagionale per l’ex Bodo/Glimt). Sotto la neve di Berlino reagiscono i padroni di casa, che si vedono annullare il pari di Behrens per fuorigioco. Il meritato 1-1 però è solo rimandato al 42’, quando Juranovic trova una meravigliosa rete su punizione. I tedeschi si proiettano in attacco, ma gli ospiti resistono e trovano ancora una volta il vantaggio al 58’ con la ripartenza letale di Vertessen. Al 67’ la partita cambia ancora: tocco di mano di un giocatore belga in area e rigore per i berlinesi. La conclusione di Knoche è parata da Moris, ma la respinta è corta e il difensore tedesco pareggia. Cinque minuti dopo però Boniface firma il nuovo vantaggio ospite (e la sua doppietta) con un contropiede letale. Il pareggio dei padroni di casa arriva soltanto all’89’, con il neoentrato Michel che trova un bel destro al volo in mischia. A pochi secondi dal termine l’ultima clamorosa occasione è ancora per i tedeschi, ma Juranovic non trova il tap-in vincente e spara in curva. Finisce quindi con uno spettacolare 3-3, risultato che promette una partita infuocata tra una settimana a Bruxelles.

BAYER LEVERKUSEN-FERENCVAROS 2-0

Tutto facile per il Bayer Leverkusen, che in casa vince 2-0 contro il Ferencvaros. Differenza tecnica piuttosto evidente tra le due squadre fin dai primi minuti, tanto che i tedeschi ne impiegano soltanto nove a sbloccarla, grazie al sinistro vincente di Demirbay dal limite dell’area. Xabi Alonso fa possesso e abbassa il ritmo della partita. Nella seconda parte di tempo crescono gli ungheresi, che ripartono con velocità e colpiscono una traversa con Zachariassen. Gli ospiti giocano con coraggio senza rinunciare a costruire dal basso, ma rischiando qualcosa sulla pressione alta dei tedeschi. La partita si fa sporca, il Leverkusen resiste agli attacchi del Ferencvaros e alza il proprio baricentro alla ricerca del raddoppio, fondamentale in vista del ritorno. Il gol arriva puntuale all’86’: bellissima punizione di Hlozek che colpisce il palo, la palla rimbalza a centro area dove Tapsoba mette in porta in tuffo. Finisce quindi 2-0 per il Leverkusen, vittoria fondamentale per gli uomini di Xabi Alonso in vista del ritorno a Budapest.