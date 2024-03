Europa League: Milan, Roma e Atalanta devono completare l'opera quarti di finale

europa e conference league

Milan e Roma tranquille contro Slavia Praga e Brighton, più difficile per l'Atalanta con lo Sporting Lisbona. In Conference anche la Fiorentina ha i quarti a portata di mano

La tre giorni di coppe si chiude con Europa League e Conference League dove quattro squadre italiane cercano l'accesso ai quarti di finale: Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina. Dopo l'andata situazione agevole per i rossoneri, forti del 4-2 allo Slavia Praga nonostante qualche patema di troppo, e anche il poker giallorosso al Brighton tiene tranquillo De Rossi che comunque in Inghilterra non chiede cali di tensione. Più difficile la situazione dei bergamaschi, che partono dall'1-1 con lo Sporting Lisbona. In Conference il 4-3 esterno dei viola sul Maccabi Haifa ha messo in discesa la sfida di stasera al Franchi.

EUROPA LEAGUE, PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA-MILAN Se è vero che il Milan all'andata non ha sfruttato sino in fondo la superiorità numerica, lo Slavia Praga si è dimostrata formazione ampiamente alla portata dei rossoneri. Anche perché Pioli ritrova un Leao riposato dopo l'assenza contro l'Empoli per squalifica, lo stesso Giroud domenica ha giocato solo una ventina di minuti. Per il resto formazione sostanzialmente titolare con solo due campanelli d'allarme: le situazioni extra-campo con Pioli che ha comunque visto serenità in società e il precedente dei gironi quando i cechi avevano battuto 2-0 la Roma (allora di Mourinho), dunque vietato sottovalutare l'impegno.

EUROPA LEAGUE, PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON-ROMA Il pericolo più grande della sfida al Falder Stadium è quello di considerarla già chiusa dopo il 4-0 dell'andata. Vero che il momento della Roma continua a essere buono, il 2-2 contro la Fiorentina non ha intaccato le nuove certezze di De Rossi, ma come dimostrato dalla richiesta d'indagine degli inglesi alla Uefa dopo la partita di andata, De Zerbi non lascerà nulla d'intentato. Nei giallorossi potrebbe comunque esserci un minimo di turnover ragionato col rientro di Celik e Pellegrini dall'inizio mentre Dybala, nonostante l'acciacco rimediato al Franchi, potrebbe giocare anche perché Lukaku non è stato proprio convocato.

EUROPA LEAGUE, PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SPORTING LISBONA Novanta minuti tutti da giocare, con lo spettro dell'ulteriore mezz'ora di supplementari ("Dobbiamo ragionare sui 120 minuti" ha ammesso Gasperini) e magari i calci di rigore: l'1-1 dell'andata lascia aperto praticamente ogni epilogo per l'Atalanta. Gasp rilancia De Roon e Lookman, che avevano riposato con la Juve in campionato, e dà un'altra chance a Scamacca in avanti. "Sono partite che si vogliono giocare, inseguiamo tutto l'anno la posizione per l'Europa, poi quando arrivano queste partite sono particolari e diverse dal campionato" così il tecnico nerazzurro ha cercato di caricare la squadra.

CONFERENCE LEAGUE, PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MACCABI Italiano (che non sarà in panchina per squalifica, sarà il vice Niccolini a guidare la squadra) ritrova Beltran, squalificato in campionato, mentre perde Milenkovic per lo stesso motivo. I viola dovrebbero limitare al minimo il turnover per difendere il minimo vantaggio dell'andata e continuare a fare strada in Conference, con in testa la possibilità di tornare in finale e vendicare quella persa la scorsa stagione. Nico Gonzalez recuperato ma potrebbe anche essere carta da gara in corso, a centrocampo Bonaventura e Mandragora.

