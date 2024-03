Brighton, chiesta indagine alla Uefa sulla partita persa 4-0 contro la Roma

Mossa che ha del clamoroso da parte del Brighton: secondo The Athletic il club inglese ha chiesto alla Uefa di esaminare due casi relativi alla sconfitta per 4-0 in Europa League contro la Roma. Innanzitutto un presunto cartello omofobo esposto da alcuni tifosi giallorossi e destinato alla controparte inglese e poi le modalità in cui si è svolto il processo VAR sul gol del 3-0, segnato da Mancini.