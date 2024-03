Milan, Pioli: "Col nostro calcio centreremo l'obiettivo. Indagini? In società tutti sereni"

VERSO SLAVIA PRAGA-MILAN

Il tecnico rossonero a MilanTV alla vigilia del ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga. "Dovremo essere bravi a fare le scelte giuste"

"È un momento molto importante della stagione, domani sera è un obiettivo da centrare". Il tecnico del Milan Stefano Pioli presenta così il ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. I rossoneri ripartono dal 4-2 di San Siro. "Non siamo usciti soddisfattissimi soprattutto del secondo tempo - ha detto a MilanTV - ma è altrettanto vero che ci siamo presi quel vantaggio che ci permette di affrontare la partita con grande determinazione e grande attenzione. Vogliamo la qualificazione".

Vedi anche Milan Milan, perquisizione della GdF in sede: indagati Gazidis e Furlani



"Noi non dobbiamo essere né frenetici e né tranquilli. Noi dobbiamo giocare il calcio che conosciamo, quindi un calcio fatto di ritmo, soprattutto in Europa, dove ci sono tanti capovolgimenti di fronte, tanti attacchi, tante difese, quindi dobbiamo essere squadra dall'inizio alla fine - ha detto ancora Pioli -. Anche noi vogliamo fare la partita della vita. Lo Slavia Praga sicuramente metterà in campo tutte le sue qualità, hanno perso in tutta la stagione soltanto una partita casalinga, però noi vogliamo passare il turno e siamo convinti di poterci riuscire con le nostre qualità. Mi aspetto una partita simile a Rennes, nel senso con tanti giocatori sopra palla, con tanti giocatori che si muovono, con tanta verticalità, ma se faranno così chiaramente potremmo avere degli spazi a disposizione, ma dovremo essere bravi a fare le scelte giuste".

PIOLI SULLE INDAGINI IN CORSO: "IN SOCIETÀ HO VISTO TUTTI SERENI"

Ai microfoni di Sky si è parlato anche delle indagini in corso su RedBird ed Elliot, ma Pioli ha confermato che il clima è molto tranquillo: "In società ho visto tutti molto sereni e concentrati sulla partita. Abbiamo tanta fiducia nel nostro club, noi pensiamo solo allo Slavia".