Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
EUROPA LEAGUE

Europa League, luci e ombre per Roma e Bologna: Gasp si rilancia, Italiano non svolta

Dopo due ko consecutivi, i giallorossi tornano a vincere. I rossoblù invece non sfondano col Brann e restano lontani in classifica

di Stefano Ronchi
07 Nov 2025 - 08:03

Luci e ombre per Roma e Bologna nel quarto turno di Europa League. Dopo le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen, la squadra di Gasperini ha risposto presente coi Rangers e si è rilanciata interrompendo la striscia negativa. A metà del cammino della fase campionato i giallorossi si trovano al 18.mo posto, ma la classifica è ancora corta e tutta da scalare per provare a inserirsi nei piani alti. Situazione che la Roma dovrà sfruttare al meglio tenendo alti gli standard del suo gioco, evitando distrazioni e ottimizzando le rotazioni come ha fatto con Pellegrini. Dopo il gol di Soulè che ha aperto le danze, contro i Rangers l'ex capitano giallorosso ha raddoppiato i conti chiudendo il match e rompendo un digiuno europeo durato quasi un anno. Sigillo prezioso per il presente con Dybala ancora fermo ai box e per il futuro, con la Roma che nelle prossime quattro gare di Europa League dovrà fare i conti con la capolista a punteggio pieno Midtjylland e poi con Celtic, Stoccarda e Panathinaikos. Un cammino con qualche insidia, ma che la vittoria con i Rangers potrebbe aver rimesso sui binari giusti per Gasperini.

Discorso diverso invece per il Bologna. Dopo la vittoria con la Steaua Bucarest, Italiano puntava al bis col Brann per dare una svolta importante in Europa, ma i rossoblù non sono andati oltre lo 0-0 con i norvegesi e la situazione si è complicata. Certo i 70' giocati in dieci per l'espulsione di Lykogiannis e le grandi parate di Dyngeland nel finale non hanno aiutato Castro e compagni a trasformare in tre punti una buona prova al Dall'Ara, ma la classifica non concede alibi e il responso è piuttosto chiaro. Con solo un punto in meno della Roma e differenza reti a 0, al momento i rossoblù si trovano al 24.mo posto, l'ultimo buono per andare ai playoff, e non hanno più molti margini d'errore se vogliono evitare di rimanere impantanati fino alla fine nella battaglia nelle retrovie. Obiettivo non scontato visti gli avversari in calendario. Nelle quattro gare che restano, infatti, gli uomini di Italiano dovranno affrontare Salisburgo, Celta Vigo, Celtic e Maccabi Tel Aviv

europa league
roma
bologna

Ultimi video

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

02:16
DICH GILARDINO PRE CREMONESE DICH

Gilardino: "La ricetta? Fuoco e tanto cuore"

01:44
MCH ALLENAMENTO DE ROSSI GENOA MCH

De Rossi, primo allenamento con il Genoa

01:43
DICH NICOLA PRE PISA-CREMONESE DICH

Nicola: "Vardy è un animale da partita"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

I più visti di Europa League

Soulé-Pellegrini: la Roma espugna Ibrox e Gasperini riprende la marcia europea

Midtjylland sempre capolista. Arnautovic affonda... Giroud e il Lille

Il Bologna in dieci per 70' non sfonda col Brann: al Dall'Ara manca solo il gol

Bologna, Fiorentina e Roma: in Europa con l'imperativo tre punti

Rangers-Roma, le immagini del match

Italiano ritrova la panchina in Europa League dopo la polmonite. Il vice: "Al Napoli ci pensiamo dopo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:06
Ranking Uefa aggiornato, Italia lontana per il quinto posto Champions
09:19
Toro, Casadei suona la carica per il derby: "Siamo una squadra affamata"
23:47
Il progetto #ioleggoperché sui campi della serie C
23:40
Brann, Alexandersson: "Punto prezioso, Bologna nettamente più forte"
23:26
Bologna, Niccolini: "Grande reazione di squadra, potevamo anche vincerla"