Europa League, luci e ombre per Roma e Bologna: Gasp si rilancia, Italiano non svolta

Luci e ombre per Roma e Bologna nel quarto turno di Europa League. Dopo le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen, la squadra di Gasperini ha risposto presente coi Rangers e si è rilanciata interrompendo la striscia negativa. A metà del cammino della fase campionato i giallorossi si trovano al 18.mo posto, ma la classifica è ancora corta e tutta da scalare per provare a inserirsi nei piani alti. Situazione che la Roma dovrà sfruttare al meglio tenendo alti gli standard del suo gioco, evitando distrazioni e ottimizzando le rotazioni come ha fatto con Pellegrini. Dopo il gol di Soulè che ha aperto le danze, contro i Rangers l'ex capitano giallorosso ha raddoppiato i conti chiudendo il match e rompendo un digiuno europeo durato quasi un anno. Sigillo prezioso per il presente con Dybala ancora fermo ai box e per il futuro, con la Roma che nelle prossime quattro gare di Europa League dovrà fare i conti con la capolista a punteggio pieno Midtjylland e poi con Celtic, Stoccarda e Panathinaikos. Un cammino con qualche insidia, ma che la vittoria con i Rangers potrebbe aver rimesso sui binari giusti per Gasperini.