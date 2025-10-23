Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
CALCIO

Europa League: la Roma ospita il Viktoria Plzen, Bologna a Bucarest contro la Steaua. In Conference Rapid Vienna-Fiorentina

Bologna e Fiorentina in campo alle 18:45, all'Olimpico ore 21 Roma-Viktoria Plzen

23 Ott 2025 - 07:30

Il cammino delle due italiane impegnate in Europa League è iniziato con qualche indecisione: la Roma, dopo l'esordio vincente, ha perso il suo secondo turno in casa contro il Lille, il Bologna di Italiano invece conta un pareggio contro il Friburgo e una sconfitta in casa dell'Aston Villa. L'obiettivo di questa terza giornata di League Phase sarà quello di conquistare i tre punti per mettere il cammino europeo in discesa. La Fiorentina, vincitrice all'esordio in Conference League ma ancora senza vittorie in Serie A, cerca risposte in Austria sul campo del Rapid Vienna. 

ROMA VIKTORIA PLZEN

La Roma deve dimenticare in fretta la sconfitta di sabato scorso contro l'Inter e la prima occasione per farlo arriva dall'Europa League: i giallorossi sono a quota tre punti dopo due partite e hanno bisogno di vittorie per piazzarsi tra le prime 8, evitando la scomodità di giocare il playoff. Svilar in porta e ritorno al terzetto difensivo con Celik, Mancini e Ndicka. Gli esterni dovrebbero essere Wesley e Tsimikas, con Koné e El Aynaoui in mezzo al campo. Davanti pronti Soulé e El Shaarawy con Dovbyk unica punta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy, Dovbyk. 

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlička; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni.

Leggi anche

Gasp, l'attacco non va: il confronto con gli ultimi anni all'Atalanta

STEAUA BUCAREST-BOLOGNA

Prendere i primi tre punti della stagione europea e provare a proiettarsi il più avanti possibile in classifica: l'obiettivo del Bologna di Italiano è chiaro a tutti, ma per iniziare a fare questo tipo di ragionamento sarà necessario vincere domani contro la Steaua Bucarest. L'allenatore (assente per ricovero in ospedale di cinque giorni) si affiderà al solito 4-2-3-1. In attacco pronti Orsolini, Odgaard e Rowe dietro a Dallinga. 

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Popescu, Pantea; Alhassan; Edjouma; Miculescu, Popescu, Thiam; Alibec. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

Leggi anche

Italiano sfida la polmonite: proverà a guidare il Bologna dall'ospedale

RAPID VIENNA-FIORENTINA

La Fiorentina ha bisogno di darsi delle risposte e dimostrare di avere fiducia. Il cammino dei viola, disastroso in campionato con zero vittorie e un terzultimo posto) riparte dal campo del Rapid Vienna. In Conference League è arrivato l'unico sorriso di questo inizio di stagione, il 2-0 in casa contro il Sigma Olomouc, e Pioli spera di poter usare una seconda vittoria europea come trampolino di lancio per gioire anche in Serie A. 

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Grgic, Amane; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Piccoli.

Leggi anche

Furia viola contro l'arbitro: "Errore enorme del Var, Gimenez a terra 20 minuti. Grottesco"

europa league
roma
fiorentina
bologna

Ultimi video

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:29
DICH SCAMACCA DA MIX BERGAMO 22/10 DICH

Scamacca: "Abbiamo perso due punti ma va bene"

02:14
DICH PIOLI VIGILIA 22/10 DICH

Pioli sul Rapid Vienna: "Questa partita non cambia il nostro futuro"

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

I più visti di Europa League

Gasperini aspetta il Viktoria: "Niente presunzione, il calcio italiano è in difficoltà"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Incredibile all'Olimpico: rigore per la Roma ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano

Roma e Bologna a caccia del riscatto europeo. Pioli in Austria per ritrovare fiducia

Aston Villa-Bologna: le foto del match

Super Skorupski non basta, il Bologna cade a Birmingham: McGinn sblocca i Villans

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:00
Slavia Praga, Trpisovsky: "Abbiamo dato tutto col cuore"
23:40
Juve, Di Gregorio: "Questa è la base da cui partire. Ho abbracciato Vlahovic, merita tutto l'affetto"
21:37
Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"
Igor Tudor: attende di sapere se Conte tornerà in bianconero, in caso contrario potrebbe essere confermato alla Juve. Piace anche all'Atalanta
20:44
Juventus, Tudor: "A Madrid per vincere, non vogliamo subire"
20:21
Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"