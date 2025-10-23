Europa League: la Roma ospita il Viktoria Plzen, Bologna a Bucarest contro la Steaua. In Conference Rapid Vienna-Fiorentina

La Roma deve dimenticare in fretta la sconfitta di sabato scorso contro l'Inter e la prima occasione per farlo arriva dall'Europa League: i giallorossi sono a quota tre punti dopo due partite e hanno bisogno di vittorie per piazzarsi tra le prime 8, evitando la scomodità di giocare il playoff. Svilar in porta e ritorno al terzetto difensivo con Celik, Mancini e Ndicka. Gli esterni dovrebbero essere Wesley e Tsimikas, con Koné e El Aynaoui in mezzo al campo. Davanti pronti Soulé e El Shaarawy con Dovbyk unica punta.