Verso Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: "Non serve presunzione, il calcio italiano è in difficoltà"

Il match contro i cechi è molto importante dopo la sconfitta interna contro il Lille: "Abbiamo bisogno di vincere perché il girone non è facile, cercheremo di fare punti partita dopo partita perché la classifica sarà corta". La Roma arriva al match dalla sconfitta contro l'Inter, ma Gasperini non è negativo: "La gara contro i nerazzurri ci ha dato una fiducia diversa perché abbiamo tirato tanto contro una squadra molto forte, è un bel segnale. Certo dobbiamo migliorare le conclusioni, possiamo essere più precisi anche se abbiamo perso partite per rigori sbagliati, errori a porta vuota... Contro l'Inter con un po' più di precisione avremmo avuto altre indicazioni, io devo lavorare al di fuori del risultato e sono soddisfatto dell'ultimo match".