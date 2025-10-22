Verso Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: "Non serve presunzione, il calcio italiano è in difficoltà"

Il tecnico della Roma: "Partita importante che bisogna vincere, ma la gente conosce poco queste squadre e c'è un pizzico di presunzione"di Max Cristina
Archiviata la sconfitta in campionato contro l'Inter, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo in Europa League per la terza giornata affrontando i cechi del Viktoria Plzen all'Olimpico. Una sfida che il tecnico giallorosso ha invitato tutti a non sottovalutare ampliando il discorso al livello del calcio italiano: "La gente conosce poco queste squadre - ha sottolineato il tecnico -, ma il calcio italiano è in difficoltà e abbiamo un pizzico di presunzione quando si gioca con queste formazioni. Non dovremo esserlo contro il Viktoria".
Il match contro i cechi è molto importante dopo la sconfitta interna contro il Lille: "Abbiamo bisogno di vincere perché il girone non è facile, cercheremo di fare punti partita dopo partita perché la classifica sarà corta". La Roma arriva al match dalla sconfitta contro l'Inter, ma Gasperini non è negativo: "La gara contro i nerazzurri ci ha dato una fiducia diversa perché abbiamo tirato tanto contro una squadra molto forte, è un bel segnale. Certo dobbiamo migliorare le conclusioni, possiamo essere più precisi anche se abbiamo perso partite per rigori sbagliati, errori a porta vuota... Contro l'Inter con un po' più di precisione avremmo avuto altre indicazioni, io devo lavorare al di fuori del risultato e sono soddisfatto dell'ultimo match".
Gasperini è ancora alla ricerca della fase offensiva migliore per la sua Roma tra il dualismo Ferguson-Dovbyk e la posizione di Dybala e Soulé: "Tutte le squadre hanno questi dualismi, è un effetto dei cinque cambi che rende il cambio tra attaccanti necessario. Per quello non parlo di titolare o riserva, giocando ogni tre giorni le situazioni cambiano. Dybala sta acquisendo condizione, può giocare in tutti i ruoli d'attacco e la partita contro l'Inter è stata condizionata dal gol subito presto".
Infine su Bailey, tornato a disposizione e in campo per qualche minuto contro l'Inter: "Ci vorrà qualche settimana per vederlo in condizioni ottimali, può fare spezzoni di gara. Non ha le caratteristiche da centravanti, ma nel calcio in teoria si può vedere di tutto. Io vorrei avvicinarlo alla porta come con Soulé".