Alla Roma di Gasp mancano i gol degli attaccanti: i numeri preoccupano

Appena un anno fa, l'ultima Atalanta di Gasperini iniziava il suo cammino con 16 gol fatti nelle prime 7, e il neo arrivato Retegui aveva già esultato 7 volte. Riavvolgendo ancora il nastro la musica non cambia: nel 2023 i gol fatti erano 11 con il contributo di tutto il parco attaccanti e con la partecipazione, anche qui, dei nuovi acquisti Scamacca e De Ketelaere. Insomma, Gasperini non solo fa segnare, ma i nuovi arrivati con lui riescono a trovare quasi sempre la via del gol da subito. Ne è l'esempio anche Roberto Piccoli, che con Gasp nel 2021 ha trovato il gol alla prima di campionato e alla sua seconda presenza ufficiale con la maglia dell'Atalanta, e in quello stesso anno fu anche Zapata a rendersi protagonista di un bell'inizio di stagione con 3 gol fatti sempre nelle prime 7.