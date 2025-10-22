Alla Roma di Gasp mancano i gol degli attaccanti: i numeri preoccupano

Solo 7 gol fatti in 7 partite per la Roma, numeri ancora troppo bassi rispetto alle rivali
Gasp prova ad andare all'attacco, ma in questo momento mancano gli attaccanti e soprattutto i loro gol. L'inizio di stagione della Roma dice due cose molto importanti: la prima è che i giallorossi (disattenzione contro l'Inter a parte) stanno lavorando bene difensivamente e hanno, numeri alla mano, il reparto più solido del campionato, ma il secondo verdetto colloca la Roma all'undicesimo posto per capacità offensive con soli 7 gol realizzati.
Anche in una stagione come la scorsa, con l'iniziale esonero di De Rossi e una partenza molto più a rilento rispetto a quella di quest'anno, la Roma era riuscita a realizzare più gol (8). I numeri fanno riflettere, specialmente un allenatore come Gasperini che ha sempre fatto della fase offensiva un fiore all'occhiello delle sue squadre, senza preoccuparsi troppo di prendere qualche gol in più. Guardando il confronto con l'Atalanta delle scorse stagioni, viene inevitabilmente da chiedersi cosa stia succedendo a Ferguson e Dovbyk.
Appena un anno fa, l'ultima Atalanta di Gasperini iniziava il suo cammino con 16 gol fatti nelle prime 7, e il neo arrivato Retegui aveva già esultato 7 volte. Riavvolgendo ancora il nastro la musica non cambia: nel 2023 i gol fatti erano 11 con il contributo di tutto il parco attaccanti e con la partecipazione, anche qui, dei nuovi acquisti Scamacca e De Ketelaere. Insomma, Gasperini non solo fa segnare, ma i nuovi arrivati con lui riescono a trovare quasi sempre la via del gol da subito. Ne è l'esempio anche Roberto Piccoli, che con Gasp nel 2021 ha trovato il gol alla prima di campionato e alla sua seconda presenza ufficiale con la maglia dell'Atalanta, e in quello stesso anno fu anche Zapata a rendersi protagonista di un bell'inizio di stagione con 3 gol fatti sempre nelle prime 7.
Dovbyk e Ferguson, almeno per il momento, non sembrano figli di Gasp: gli errori contro Inter e Lille hanno già fatto dimenticare l'unica rete realizzata dall'ucraino contro il Verona, mentre il nuovo arrivato Ferguson non è ancora riuscito a togliersi la prima soddisfazione con la maglia giallorossa. Gasperini sa di poter contare su una trequarti folta e di qualità, ma inizia già a guardarsi intorno in vista del mercato di Gennaio con l'obiettivo di aggiungere gol alla fase offensiva. Il nome che è circolato in questi ultimi giorni è quello di Zirkzee, ben visto dall'allenatore e non tenuto abbastanza in considerazione al Manchester United. L'alternativa gradita potrebbe essere Kalimuendo.