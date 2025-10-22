Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Alla Roma di Gasp mancano i gol degli attaccanti: i numeri preoccupano

Solo 7 gol fatti in 7 partite per la Roma, numeri ancora troppo bassi rispetto alle rivali 

22 Ott 2025 - 11:33

Gasp prova ad andare all'attacco, ma in questo momento mancano gli attaccanti e soprattutto i loro gol. L'inizio di stagione della Roma dice due cose molto importanti: la prima è che i giallorossi (disattenzione contro l'Inter a parte) stanno lavorando bene difensivamente e hanno, numeri alla mano, il reparto più solido del campionato, ma il secondo verdetto colloca la Roma all'undicesimo posto per capacità offensive con soli 7 gol realizzati

Anche in una stagione come la scorsa, con l'iniziale esonero di De Rossi e una partenza molto più a rilento rispetto a quella di quest'anno, la Roma era riuscita a realizzare più gol (8). I numeri fanno riflettere, specialmente un allenatore come Gasperini che ha sempre fatto della fase offensiva un fiore all'occhiello delle sue squadre, senza preoccuparsi troppo di prendere qualche gol in più. Guardando il confronto con l'Atalanta delle scorse stagioni, viene inevitabilmente da chiedersi cosa stia succedendo a Ferguson e Dovbyk. 

Leggi anche

Gasperini: "Gara decisa da un episodio, sono dispiaciuto ma convinto che faremo bene"

Appena un anno fa, l'ultima Atalanta di Gasperini iniziava il suo cammino con 16 gol fatti nelle prime 7, e il neo arrivato Retegui aveva già esultato 7 volte. Riavvolgendo ancora il nastro la musica non cambia: nel 2023 i gol fatti erano 11 con il contributo di tutto il parco attaccanti e con la partecipazione, anche qui, dei nuovi acquisti Scamacca e De Ketelaere. Insomma, Gasperini non solo fa segnare, ma i nuovi arrivati con lui riescono a trovare quasi sempre la via del gol da subito. Ne è l'esempio anche Roberto Piccoli, che con Gasp nel 2021 ha trovato il gol alla prima di campionato e alla sua seconda presenza ufficiale con la maglia dell'Atalanta, e in quello stesso anno fu anche Zapata a rendersi protagonista di un bell'inizio di stagione con 3 gol fatti sempre nelle prime 7. 

Dovbyk e Ferguson, almeno per il momento, non sembrano figli di Gasp: gli errori contro Inter e Lille hanno già fatto dimenticare l'unica rete realizzata dall'ucraino contro il Verona, mentre il nuovo arrivato Ferguson non è ancora riuscito a togliersi la prima soddisfazione con la maglia giallorossa. Gasperini sa di poter contare su una trequarti folta e di qualità, ma inizia già a guardarsi intorno in vista del mercato di Gennaio con l'obiettivo di aggiungere gol alla fase offensiva. Il nome che è circolato in questi ultimi giorni è quello di Zirkzee, ben visto dall'allenatore e non tenuto abbastanza in considerazione al Manchester United. L'alternativa gradita potrebbe essere Kalimuendo

Leggi anche

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee

roma
ferguson
dovbyk
atalanta

Ultimi video

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

00:35
DICH CONTE "NON PRENDETELI PER IL CULO" DICH

Conte: "I napoletani non vanno presi per il culo"

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

I più visti di Roma

Basta un lampo di Bonny: l'Inter passa anche all'Olimpico. Chivu aggancia Gasp e Conte in vetta

Gasperini: "Gara decisa da un episodio, sono dispiaciuto ma convinto che faremo bene"

Roma-Inter: le foto del big match dell'Olimpico

Soulé: "All'Italia rispondo no, grazie. Primi casuali? Sì, ma vogliamo restarci e aspettiamo l'Inter"

Svilar: "Con Gasperini la Roma è fortissima, l'Inter non ci spaventa"

Gasperini: "Soffro l'Inter? No, sono un problema per tutti. Partita ci dirà quanto siamo competitivi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"
11:21
Mondiale U17, i 21 Azzurrini convocati per il Qatar
10:10
Crotone-Catania, otto daspo per tifosi etnei
09:03
Catanzaro-Palermo, divieto biglietti per tifosi siciliani
08:00
Calcio e solidarietà, Pavoletti incontra i detenuti di Uta