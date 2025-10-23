Slavia Praga, Trpisovsky: "Abbiamo dato tutto col cuore"

"Il risultato è l'aspetto più positivo, sono contento a differenza di Milano dove con l'Inter non eravamo fisicamente pronti. Oggi correvamo bene e abbiamo fatto il massimo: alcuni giocatori sono andati anche oltre il limite". Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, è soddisfatto di aver imposto lo 0-0 in casa dell'Atalanta: "Una squadra brava ad accelerare, ma noi con tutte le forze e un po' di fortuna siamo riusciti a entrare nel gioco e hanno fatto bene tutti, anche quelli che ricoprivano posizioni nuove in campo". Il tecnico ceco sottolinea il fattore ambientale: "I tifosi ci hanno aiutato, li abbiamo trovati anche in città a fare festa prima della partita: gente fantastica con un grande cuore, li abbiamo ripagati mettendo tutto in campo". Complimenti al portiere, sostituto dell'infortunato Stanek: "Markovic ha avuto finalmente la soddisfazione del ruolo da titolare in Champions. Sapeva che l'Atalanta ha tre attaccanti forti in campo e in panchina, i suoi riflessi sono stati perfetti". Trpisovsky fa il confronto col 3-0 patito in casa dell'Inter: "A MIlano eravamo stati davvero scarsi anche sul piano difensivo, oggi siamo stati premiati dal risultato. S'è visto che anche i giocatori cechi sanno stare in campo. Nel secondo tempo siamo stati più che alla pari col nostro avversario". "Forse nel primo tempo abbiamo avuto un po' di fortuna, ma in alcune situazioni siamo riusciti a prevalere - ha proseguito -. Siamo riusciti a prendere alla grande le prime e le seconde palle, siamo stati al cento per cento, altrimenti saremmo stati puniti". L'allenatore praghese sottolinea l'impegno dei due esterni a tutta fascia: "Moses sulla destra è alle prime esperienze, era al top e al cento per cento sulla difensiva, avevamo diverse opzioni, poi Mbodji ha sofferto i crampi dall'altra parte e ho dovuto mettere Sanyang per garantire accelerazioni, mentre a destra ho dovuto mettere Chaloupek", "Col Barcellona dovremo giocare con tanta umiltà e in pressione. L'avversario ha una qualità enorme. Dobbiamo essere umili, ma allo stesso tempo avere fame - chiude Trpisovsky -. Sogniamo una vittoria nelle partite che ci restano. Abbiamo due punti dopo aver giocato con la finalista della Champions League e i campioni dell'Europa League 2024. Sono avversari utili per la crescita individuale. Questi ragazzi saranno i pilastri del futuro. Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi".