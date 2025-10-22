Logo SportMediaset

Calcio

Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"

22 Ott 2025 - 21:37

"Non ho mai amministrato personalmente né fatto parte del consiglio di amministrazione della S.S. Juve Stabia S.r.l., ne sono stato il "patron" quale socio di riferimento per circa sei anni. Attualmente ho una quota pari al 48% del capitale sociale. Dall'inizio di quest'anno la compagine si è allargata con l'ingresso di Brera Holding Public Limited Company, società statunitense quotata in borsa, che ha acquisito una quota pari al 52% del capitale sociale". Lo scrive in una nota Andrea Langella, presidente Juve Stabia e detentore del 48% delle quote della società stabiese. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto l'amministrazione controllata della società calcistica Juve Stabia per presunte infiltrazioni mafiose. "Ho esaminato il decreto di sottoposizione all'amministrazione giudiziaria di prevenzione adottato dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione il 13 ottobre 2025 e, pur non essendo un giurista, mi sembra che i rilievi mossi alla società siano riferiti esclusivamente a collaboratori e fornitori di servizi esterni ed estranei all'azienda (esercizi commerciali che vendono i biglietti per lo stadio, distributori di bevande allo stadio, servizio di ambulanze addette allo stadio, ecc.). Non essendomi mai occupato della gestione ordinaria dell'azienda non ho arruolato neppure una delle persone sospette citate nel decreto".

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

Le parate più bella della settima giornata

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

21:37
Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"
Igor Tudor: attende di sapere se Conte tornerà in bianconero, in caso contrario potrebbe essere confermato alla Juve. Piace anche all'Atalanta
20:44
Juventus, Tudor: "A Madrid per vincere, non vogliamo subire"
20:21
Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"
19:19
Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"
19:07
Torino, per il Genoa venduti già 20mila biglietti