Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"

"Non ho mai amministrato personalmente né fatto parte del consiglio di amministrazione della S.S. Juve Stabia S.r.l., ne sono stato il "patron" quale socio di riferimento per circa sei anni. Attualmente ho una quota pari al 48% del capitale sociale. Dall'inizio di quest'anno la compagine si è allargata con l'ingresso di Brera Holding Public Limited Company, società statunitense quotata in borsa, che ha acquisito una quota pari al 52% del capitale sociale". Lo scrive in una nota Andrea Langella, presidente Juve Stabia e detentore del 48% delle quote della società stabiese. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto l'amministrazione controllata della società calcistica Juve Stabia per presunte infiltrazioni mafiose. "Ho esaminato il decreto di sottoposizione all'amministrazione giudiziaria di prevenzione adottato dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione il 13 ottobre 2025 e, pur non essendo un giurista, mi sembra che i rilievi mossi alla società siano riferiti esclusivamente a collaboratori e fornitori di servizi esterni ed estranei all'azienda (esercizi commerciali che vendono i biglietti per lo stadio, distributori di bevande allo stadio, servizio di ambulanze addette allo stadio, ecc.). Non essendomi mai occupato della gestione ordinaria dell'azienda non ho arruolato neppure una delle persone sospette citate nel decreto".