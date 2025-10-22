Logo SportMediaset

Calcio

Juve, Di Gregorio: "Questa è la base da cui partire. Ho abbracciato Vlahovic, merita tutto l'affetto"

22 Ott 2025 - 23:40
© Getty Images

© Getty Images

"Le sconfitte fanno sempre arrabbiare ma l'atteggiamento è stato fantastico, è la base da cui bisogna ripartire". Parole del portiere della Juve Di Gregorio, protagonista con grandi parate nella sfida contro il Real. "Sono contento di aver parato, ma anche dispiaciuto per il risultato. Abbiamo fatto la partita giusta, da dietro ho visto un blocco che ha lottato per restare compatti. I dettagli forse hanno fatto la differenza. La Juve ha dimostrato grande carattere, questa deve essere la nostra base." Cosa ho detto a Vlahovic? Quello che gli ho detto rimane tra di noi, so quanto ci tiene e l'ho abbracciato perché quell'occasione gli peserà, per fargli sentire tutto il mio amore perché è un ragazzo d'oro e merita tutto il nostro affetto".

