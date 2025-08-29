Europa League, la guida al sorteggio: fasce, calendario, possibili avversarie di Roma e Bologna

Il sorteggio viene effettuato digitalmente e determinerà gli accoppiamenti della fase campionato. I 36 club sono suddivisi in quattro fasce da nove squadre. Le fasce sono formate in base al ranking dei club rilevato all'inizio della stagione. L'avversaria di ogni squadra e la sede di gioco (in casa o in trasferta) sono determinate tramite sorteggio. Ogni squadra viene sorteggiata contro due avversarie di ogni fascia, e per ogni fascia giocherà una partita in casa e una in trasferta. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate una contro l'altra e ciascuna squadra può giocare contro un massimo di due avversarie della stessa nazione.