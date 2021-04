Europa League: insulti razzisti, 10 giornate a Kudela dello Slavia Praga

Mano pesantissima della Uefa nei confronti di Ondrej Kudela, che è stato squalificato per 10 giornate per una frase razzista nel corso del match di Europa League tra Rangers Glasgow e Slavia Praga, disputata il 18 marzo. Il 34enne difensore ceco è stato stangato per aver insultato il finlandese Glen Kamara, definito "una fottuta scimmia". Kudela si è sempre difeso, sostenendo di aver detto all'avversario "fottuto ragazzo".

Getty Images