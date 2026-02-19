EUROPA LEAGUE

Europa League, Brann-Bologna 0-1: Castro regala ai rossoblù l’andata dei playoff

La squadra di Italiano centra un importante successo in Norvegia: primo gol europeo per il centravanti argentino

19 Feb 2026 - 20:43
Si aprono con una vittoria esterna i playoff di Europa League per il Bologna. I felsinei piegano 1-0 il Brann a Bergen e si prendono così un importante vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma al Dall’Ara giovedì prossimo. Memore dello 0-0 su cui era stata fermata proprio dai norvegesi nella quarta giornata della League Phase, la formazione di Vincenzo Italiano parte forte e al 9’ vola già sull’1-0: a stappare il match ci pensa Castro con un meraviglioso diagonale di mancino, che gli consente così di festeggiare il suo primo gol in Europa League. Al 24’ è invece Skorupski a respingere con grande reattività (e anche un pizzico di fortuna) sia la conclusione di Myhre che quella ravvicinata di Thorsteinsson, salvando il vantaggio rossoblù. La fisicità in campo non manca e i continui duelli spezzano il ritmo della gara, con Castro che rimedia anche una gomitata alla testa: l’argentino è costretto a lasciare il campo per qualche istante, ma poi si riprende e torna a giocare. Italiano decide però di togliere il suo attaccante all’intervallo, inserendo Dallinga al suo posto e sostituendo anche Bernardeschi con Orsolini.

Proprio quest’ultimo impegna subito Dyngeland in una parata, mentre Holm si divora una grande chance per pareggiare il match in contropiede: l’eventuale gol sarebbe stato annullato però per un fuorigioco iniziale di Thorsteinsson. Orsolini rinnova quindi il suo duello personale con Dyngeland al 65’, con l’estremo difensore del Brann che riesce poi a superarsi al 74’ sull’esterno destro di Dallinga: l’olandese prova a disegnare un capolavoro, ma se lo vede cancellare dal norvegese. Il Bologna si accontenta, allora, dell’1-0, risultato prezioso e che dovrà essere difeso nella gara di ritorno in Italia.

IL TABELLINO
BRANN-BOLOGNA 0-1
Brann (4-3-3): Dyngeland 6,5; De Roeve 5,5, Pallesen 5,5, Boakye 5,5, Soltvedt 5,5 (34’ st Dragsnes sv); Ingason 5 (24’ st Pedersen 6), Sorensen 6, Myhre 6,5; Mathisen 6 (34’ st Finne sv), Holm 5,5, Thorsteinsson 5 (34’ st Haaland sv). A disp.: Vidtun Nilsen, Klausen, Sande, Eikrem, Remmem, Holten. All.: Alexandersson
Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Zortea 6, Vitik 6, Lucumi 6, Miranda 6,5; Moro 6 (30’ st Sohm sv), Freuler 6,5, Ferguson 6 (30’ st Pobega sv); Bernardeschi 6 (1’ st Orsolini 6,5), Castro 7 (1’ st Dallinga 6,5), Cambiaghi 7 (42’ st Rowe sv). A disp.: Ravaglia, Pessina, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Dominguez. All.: ItalianoArbitro: Obrenovic R. (Slo)
Marcatori: 9’ Castro (Bol)
Ammoniti: Bernardeschi (Bol), Boakye (Brn)

LE ALTRE PARTITE

Dinamo Zagabria-Genk 1-3
Marcatori: 15’ Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)

Fenerbahce-Nottingham Forest 0-3
Marcatori: 21' Murillo, 43' Igor Jesus, 51' Gibbs-White

Paok-Celta Vigo 1-2
Marcatori: 34’ Aspas (C), 43’ Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)
 

