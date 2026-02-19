Europa League, Brann-Bologna 0-1: Castro regala ai rossoblù l’andata dei playoff

Si aprono con una vittoria esterna i playoff di Europa League per il Bologna. I felsinei piegano 1-0 il Brann a Bergen e si prendono così un importante vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma al Dall’Ara giovedì prossimo. Memore dello 0-0 su cui era stata fermata proprio dai norvegesi nella quarta giornata della League Phase, la formazione di Vincenzo Italiano parte forte e al 9’ vola già sull’1-0: a stappare il match ci pensa Castro con un meraviglioso diagonale di mancino, che gli consente così di festeggiare il suo primo gol in Europa League. Al 24’ è invece Skorupski a respingere con grande reattività (e anche un pizzico di fortuna) sia la conclusione di Myhre che quella ravvicinata di Thorsteinsson, salvando il vantaggio rossoblù. La fisicità in campo non manca e i continui duelli spezzano il ritmo della gara, con Castro che rimedia anche una gomitata alla testa: l’argentino è costretto a lasciare il campo per qualche istante, ma poi si riprende e torna a giocare. Italiano decide però di togliere il suo attaccante all’intervallo, inserendo Dallinga al suo posto e sostituendo anche Bernardeschi con Orsolini.