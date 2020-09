Europa League: Milan-Bodo/Glimt 3-2, i rossoneri volano ai playoff

EUROPA LEAGUE

di

ANDREA GHISLANDI

Nel 3° turno preliminare di Europa League, il Milan batte 3-2 in rimonta il Bodo/Glimt e si qualifica per i playoff, dove trova il Rio Ave. A San Siro sono i norvegesi a passare per primi con Junker (15'), ma un minuto dopo Calhanoglu fa secco Haikin. I rossoneri salgono in cattedra, il portiere russo dice no a Bennacer e Colombo, ma nulla può sul tiro da pochi passi del classe 2002. A inizio ripresa il tris di Calhanoglu (50'). Hauge accorcia al 55'. Europa League: Milan al playoff lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Missione compiuta, ma che fatica. Il cammino del Milan in Europa League prosegue e ora per approdare alla fase a gironi non resta che superare l'ultimo scoglio, rappresentato dal Rio Ave, il primo ottobre in Portogallo. Nella notte del forfait di Ibra, Pioli riceve una conferma e una graditissima sorpresa: la prima è Calhanoglu, sempre più fondamentale, un giocatore completamente ritrovato dopo il lockdown e che si è preso sulle spalle l'intera squadra. Due gol di pregevolissima fattura (botta di sinistro e rasoterra al volo di destro) ma anche tante giocate illuminanti per i compagni. Come il colpo di tacco per il nome nuovo, quel Lorenzo Colombo che a 18 anni ha debuttato da titolare e realizzato il gol che ha ribaltato il match. Una serata che ricorderà per sempre, una freccia in più a disposizione di Pioli, che ha dovuto fare a meno di tanti giocatori tra infortuni e squalifiche.

I rossoneri ci mettono un po' a carburare e gli onesti norvegesi ne approfittano. Hauge punta Kessie, cross basso per Junker che anticipa Gabbia e di sinistro fa secco Donnarumma. Gelo in tribuna, ma ci pensa Calhanoglu a togliere subito le castagne dal fuoco, con una botta di sinistro dal limite solo un minuto dopo. Il gol subito spegne l'ardore del Bodo e il Milan sale in cattedra, creando un'occasione dopo l'altra. Haikin nega il gol a Bennacer e Colombo, ma il classe 2002 non sbaglia da pochi passi al 32'. A inizio ripresa è da cineteca il tris di Calhanoglu: corner di Castillejo, piattone di destro al volo del turco che lascia di sasso Haikin. Gli ospiti, però, sono bravi a rimanere aggrappati al match e al 55' rientrano in gara con Hauge, il migliore. Con il passare dei minuti, le gambe dei rossoneri si fanno sempre più pesanti, Hernandez e Saelemaekers sprecano il poker (prima bravo Haikin in uscita, poi Moe salva sulla linea sul belga) e negli ultimi 20' finisce la benzina. E se i tempi supplementari non diventano realtà è solo grazie (o colpa, dipende dal punto di vista) di Saltnes, che in pieno recupero da 10 metri calcia incredibilmente alto. Donnarumma tira un sospiro di sollievo e con lui tutto il Milan.

LE PAGELLE

Calhanoglu 8 - Prestazione mostruosa del fantasista turco, che segna due gol bellissimi e regala assist come confetti a un matrimonio. Insieme a Ibra pare l'unico davvero insostituibile

Colombo 7 - La positività di Ibra gli regala la prima maglia da titolare in una gara ufficiale e l'attaccante classe 2002 ripaga la fiducia di Poli. Prende la mira al 26', ma Haikin gli dice no, poi non sbaglia sull'assist di tacco di Calhanoglu che vale il 2-1.

Gabbia 5,5 - Si fa sorprendere da Junker in occasione dello 0-1, poi va in costante sofferenza. Regge bene nel finale l'assalto dei norvegesi.

Hernandez 5 - Spinge poco, si fa ipnotizzare da Haikin a tu per tu e soffre in fase difensiva, soprattutto nel finale quando finisce la benzina.

IL TABELLINO

MILAN-BODO/GLIMT 3-2

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 5,5, Kjaer 6, Gabbia 5,5, Theo Hernandez 5; Kessie 6, Bennacer 5,5 (35' st Tonali sv); Castillejo 6 (20' st Krunic 6), Calhanoglu 8, Saelemaekers 6; Colombo 7 (13' st Maldini 6). A disp.: Tataturanu, Kalulu, Laxalt, Diaz. All.: Pioli 6,5

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin 6,5; Sampsted 5,5 (38' st Solbakken 6), Lode 5,5, Moe 6, Björkan 5,5; Fet 5,5 (20' st Konradsen 6), Berg 5,5, Saltnes 5; Zinckernagel 6,5, Junker 6,5 (45' st Boniface sv), Hauge 7,5. A disp.: Smits, Hoibraten, Foosnaes, Hagen. All.: Knutsen 6

Arbitro: Jovic (Croazia)

Marcatori: 15' Junker (B), 16' e 5' st Calhanoglu (M), 32' Colombo (M), 10' st Hauge (B)

Ammoniti: Konradsen (B)

Espulsi:

Note: