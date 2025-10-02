Europa League, Bologna-Friburgo 1-1: Orsolini non basta ai rossoblù, Adamu firma il pari

© Getty Images
© Getty Images
Adamu su rigore ha risposto all'esterno rossoblù. Decisive anche le parate di Skorupski
© Getty Images
© Getty Images
Il Bologna ha rimandato nuovamente l'appuntamento con il primo successo in Europa League e al Dall'Ara contro il Friburgo non è andato oltre l'1-1. Rossoblù in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con il solito Orsolini lesto a ribadire in rete una respinta imprecisa di Atubolu su tiro di Cambiaghi. Nella ripresa però gli uomini di Italiano non sono riusciti a contenere la reazione del club tedesco che, sfruttando l'ingresso di Scherhant ha creato diversi grattacapi a Skorupski. Il pareggio è arrivato al 57' con il rigore di Adamu per fallo di mano in area di Castro. Nel finale Odgaard sfiora il gol della vittoria trovando la risposta del portiere avversario.
--
LE PAGELLE
Orsolini 6,5 - Il timbro lo mette approfittando di una respinta incerta del portiere. Bene nel primo tempo, si eclissa nella prima parte di ripresa come il resto dei compagni.
Ferguson 5,5 - In mezzo al campo la sua presenza si sente meno del solito ed è impreciso in diverse giocate e movimenti.
Skorupski 7 - Decisivo già nel primo tempo sugli sviluppi di un angolo, poi si oppone anche a Scherhant mentre il miracolo successivo è cancellato dal Var. Non si ripete dopo il rigore parato a Birmingham, ma chiude la porta al Friburgo in almeno tre occasioni.
Scherhant 6,5 - Il suo ingresso dopo l'intervallo dà più velocità e imprevedibilità offensiva al Friburgo. A sinistra mette in grossa difficoltà Holm e compagni pur sprecando due volte davanti a Skorupski.
--
IL TABELLINO
BOLOGNA-FRIBURGO 1-1
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5,5, Vitik 5,5, Lucumi 6, Lykogiannis 6 (21' st Miranda 5); Freuler 5,5, Ferguson 5,5 (43' st Fabbian sv); Orsolini 6,5 (21' st Bernardeschi 5,5), Odgaard 5,5, Cambiaghi 6 (32' st Rowe sv); Castro 5 (21' st Dallinga 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. All.: Italiano 5.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu 5,5; Treu 6, Ginter 6,5, Lienhart 6,5, Makengo 5,5 (35' st Gunter sv); Eggestein 6, Osterhage 6,5; Beste 6,5 (30' st Dinkçi 6), Manzambi 6 (35' st Holer sv), Grifo 5,5 (1' st Scherhant 6,5); Adamu 6,5 (43' st Matanovic sv). A disp.: Muller, Huth, Jung, Suzuki, Dinkçi, Hofler, Rosenfelder, Ogbus. All.: Schuster 6,5.
Arbitro: Minakovic (Serbia)
Marcatori: 29' Orsolini (B), 12' st rig. Adamu (F)
Ammoniti: Skorupski, Holm (B); Makengo, Lienhart (F)
Espulsi: nessuno
Commenti (0)