BOLOGNA-FRIBURGO 1-1

Europa League, Bologna-Friburgo 1-1: Orsolini non basta ai rossoblù, Adamu firma il pari

Adamu su rigore ha risposto all'esterno rossoblù. Decisive anche le parate di Skorupski

02 Ott 2025 - 20:39
Il Bologna ha rimandato nuovamente l'appuntamento con il primo successo in Europa League e al Dall'Ara contro il Friburgo non è andato oltre l'1-1. Rossoblù in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con il solito Orsolini lesto a ribadire in rete una respinta imprecisa di Atubolu su tiro di Cambiaghi. Nella ripresa però gli uomini di Italiano non sono riusciti a contenere la reazione del club tedesco che, sfruttando l'ingresso di Scherhant ha creato diversi grattacapi a Skorupski. Il pareggio è arrivato al 57' con il rigore di Adamu per fallo di mano in area di Castro. Nel finale Odgaard sfiora il gol della vittoria trovando la risposta del portiere avversario.

LE PAGELLE

Orsolini 6,5 - Il timbro lo mette approfittando di una respinta incerta del portiere. Bene nel primo tempo, si eclissa nella prima parte di ripresa come il resto dei compagni.

Ferguson 5,5 - In mezzo al campo la sua presenza si sente meno del solito ed è impreciso in diverse giocate e movimenti.

Skorupski 7 - Decisivo già nel primo tempo sugli sviluppi di un angolo, poi si oppone anche a Scherhant mentre il miracolo successivo è cancellato dal Var. Non si ripete dopo il rigore parato a Birmingham, ma chiude la porta al Friburgo in almeno tre occasioni.

Scherhant 6,5 - Il suo ingresso dopo l'intervallo dà più velocità e imprevedibilità offensiva al Friburgo. A sinistra mette in grossa difficoltà Holm e compagni pur sprecando due volte davanti a Skorupski.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FRIBURGO 1-1
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5,5, Vitik 5,5, Lucumi 6, Lykogiannis 6 (21' st Miranda 5); Freuler 5,5, Ferguson 5,5 (43' st Fabbian sv); Orsolini 6,5 (21' st Bernardeschi 5,5), Odgaard 5,5, Cambiaghi 6 (32' st Rowe sv); Castro 5 (21' st Dallinga 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. All.: Italiano 5.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu 5,5; Treu 6, Ginter 6,5, Lienhart 6,5, Makengo 5,5 (35' st Gunter sv); Eggestein 6, Osterhage 6,5; Beste 6,5 (30' st Dinkçi 6), Manzambi 6 (35' st Holer sv), Grifo 5,5 (1' st Scherhant 6,5); Adamu 6,5 (43' st Matanovic sv). A disp.: Muller, Huth, Jung, Suzuki, Dinkçi, Hofler, Rosenfelder, Ogbus. All.: Schuster 6,5.
Arbitro: Minakovic (Serbia)
Marcatori: 29' Orsolini (B), 12' st rig. Adamu (F)
Ammoniti: Skorupski, Holm (B); Makengo, Lienhart (F)
Espulsi: nessuno

