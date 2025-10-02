Europa League, Bologna-Friburgo 1-1: Orsolini non basta ai rossoblù, Adamu firma il pari

Il Bologna ha rimandato nuovamente l'appuntamento con il primo successo in Europa League e al Dall'Ara contro il Friburgo non è andato oltre l'1-1. Rossoblù in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con il solito Orsolini lesto a ribadire in rete una respinta imprecisa di Atubolu su tiro di Cambiaghi. Nella ripresa però gli uomini di Italiano non sono riusciti a contenere la reazione del club tedesco che, sfruttando l'ingresso di Scherhant ha creato diversi grattacapi a Skorupski. Il pareggio è arrivato al 57' con il rigore di Adamu per fallo di mano in area di Castro. Nel finale Odgaard sfiora il gol della vittoria trovando la risposta del portiere avversario.