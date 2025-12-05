Cagliari, Felici operato al crociato: stagione finita

L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. Felici, nonostante l'infortunio al "Maradona", era riuscito a rimettersi in piedi e corricchiare. A caldo non sembrava niente di così grave, tanto è vero che Felici si è presentato regolarmente al dischetto per i rigori della prima serie. Tiro sfortunato, finito sulla traversa. Il giorno dopo, alla ripresa degli allenamenti, ginocchio gonfio. E sospetti che poi sono stati poi confermati questa mattina dagli esami a Roma.