Calcio

Cagliari, Felici operato al crociato: stagione finita

05 Dic 2025 - 18:57
Lesione del crociato per l'esterno del Cagliari Mattia Felici. E campionato finito: i sei mesi che normalmente occorrono per il recupero chiudono di fatto una stagione iniziata nel migliore dei modi con due gol, i primi in Serie A. L'infortunio è arrivato nei minuti finali della gara di Coppa Italia, mercoledì contro il Napoli: trauma distorsivo al ginocchio sinistro e quindi oggi gli inevitabili approfondimenti diagnostici nella clinica Villa Stuart di Roma. Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale.

L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. Felici, nonostante l'infortunio al "Maradona", era riuscito a rimettersi in piedi e corricchiare. A caldo non sembrava niente di così grave, tanto è vero che Felici si è presentato regolarmente al dischetto per i rigori della prima serie. Tiro sfortunato, finito sulla traversa. Il giorno dopo, alla ripresa degli allenamenti, ginocchio gonfio. E sospetti che poi sono stati poi confermati questa mattina dagli esami a Roma.

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

CLIP SANDRO GIACOBBE ALLENATORE NAZIONALE CANTANTI 05/12 SRV

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

Mondiale, oggi sorteggio

Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Sarri: "Siamo in costante crescita"

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

