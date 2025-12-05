Fiorentina, Vanoli: "Sappiamo l'importanza di questo mese"

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Difesa a quattro? È una cosa che ho in testa ma dirlo oggi a voi è come dirlo agli avversari, vedremo domani. Abbiamo lavorato molto sia sotto l'aspetto fisico che tattico in questi giorni sappiamo l'importanza di questo mese, partita dopo partita. Iniziamo col Sassuolo che ha una rosa competitiva anche senza Berardi".