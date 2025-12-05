Fiorentina, Vanoli: "Sappiamo l'importanza di questo mese"

© Getty Images
Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Difesa a quattro? È una cosa che ho in testa ma dirlo oggi a voi è come dirlo agli avversari, vedremo domani. Abbiamo lavorato molto sia sotto l'aspetto fisico che tattico in questi giorni sappiamo l'importanza di questo mese, partita dopo partita. Iniziamo col Sassuolo che ha una rosa competitiva anche senza Berardi".
Sulla partita contro l'Atalanta: "In questo momento difficile forse il confronto coi tifosi a Bergamo è stato un momento significativo. Adesso tocca a noi trascinarli. Secondo me contro la Dea abbiamo fatto anche delle belle cose. Dobbiamo invertire questi periodi e occorre essere lucidi e fare qualcosa in più".
Su Commisso, rimasto negli USA per qualche problema di salute: "Il presidente è sempre vicino a noi e lo ringrazio. Sta soffrendo due volte: per la sua salute e per la Fiorentina. È vicino a noi ogni giorno".