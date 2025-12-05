"Natale per tutti": l'8 dicembre il Torino raccoglie pacchi alimentari

Si chiama 'Un Natale per tutti' l'iniziativa promossa dal Torino Fc in collaborazione con Suzuki, Arsenale della Pace (Sermig) e con il supporto dei partner food del club granata. In occasione della sfida contro il Milan fissata per lunedì 8 dicembre, i tifosi potranno contribuire donando prodotti alimentari a lunga conservazione nei punti di raccolta posizionati in curva Maratona, nella tribuna ovest e nei distinti est tra le 18.45 e le 20.45. Tutto il materiale raccolto verrà consegnato direttamente all'Arsenale della Pace (Sermig), che lo utilizzerà per sostenere le numerose attività di beneficenza. Inoltre, Suzuki fornirà duecento pacchi alimentari destinati alla raccolta, Inalpi metterà a disposizione quaranta scatoloni con i suoi prodotti caseari (grattugiato, fettine e formaggini), Beretta contribuirà con quattro scatoloni di prodotti del proprio salumificio e Panealba donerà otto scatoloni dei suoi prodotti da forno. "'Un Natale per tutti' rappresenta un gesto semplice: trasformare un big match in un'occasione solidale" lo slogan del club di via Viotti per promuovere l'iniziativa.