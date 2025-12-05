Logo SportMediaset

Calcio

Sassuolo, Grosso: "Fiorentina in cerca di riscatto, ma noi in campo per vincere"

05 Dic 2025 - 17:45

"Non ci sono trappole per noi che arriviamo in questo tipo di campionato. Sappiamo tante cose ma per me la cosa fondamentale è riuscire a capire quanto sarà importante fare una bella partita, piena sotto tutti i punti di vista, perché l'avversario è di livello, che ha delle difficoltà che vuole superare". Così l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina in campionato. "Per me è importante che ci concentriamo su noi stessi, riuscire a fare una grande partita perché per fare un bel risultato ci sarà bisogno di grande intensità, qualità, spirito di sacrificio e voglia di ottenere un bel risultato", ha aggiunto. Contro i viola non ci sarà l'infortunato Berardi, dovrebbe giocare Volpato al suo posto. "Molto probabilmente penso che giocherà Cristian. L'assenza di Berardi riguarda un giocatore fortissimo per noi ma sappiamo quello che è successo, ci è dispiaciuto tantissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare opportunità", dice. Di fronte una Fiorentina con tanta voglia di riscatto. "Sappiamo che partita hanno intenzione di fare, hanno detto e ripetuto che vogliono ripartire ma noi possiamo essere concentrati su quello che vogliamo fare noi, hanno a disposizione tanti ragazzi, possono giocare tante modalità di gioco", ha concluso. 

