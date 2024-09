Europa League, allerta sicurezza per Roma-Athletic

EUROPA LEAGUE

Attesi migliaia di tifosi dalla Spagna, le forze di sicurezza italiane sono già al lavoro. Pellegrini si è allenato a parte ed è a rischio per la partita

“Nascondete le sciarpe”, le bandiere e i ”simboli antifascisti”. A Roma cresce l’allerta sicurezza in vista del match di Europa League tra i giallorossi e l'Athletic Bilbao, che si giocherà giovedì alle 21 all'Olimpico. Sebbene la Uefa non abbia ufficialmente dichiarato la partita come “ad alto rischio”, le forze di sicurezza italiane sono già al lavoro per prevenire eventuali problemi legati all’arrivo di migliaia di tifosi baschi nella capitale. I rischi infatti sono legati soprattutto alla rivalità tra gli ultras di Bilbao e quelli della Lazio.

"Nascondete le sciarpe", le bandiere e i "simboli antifascisti". A Roma cresce l'allerta sicurezza in vista del match di Europa League tra i giallorossi e l'Athletic Bilbao, che si giocherà giovedì alle 21 all'Olimpico. Sebbene la Uefa non abbia ufficialmente dichiarato la partita come "ad alto rischio", le forze di sicurezza italiane sono già al lavoro per prevenire eventuali problemi legati all'arrivo di migliaia di tifosi baschi nella capitale. I rischi infatti sono legati soprattutto alla rivalità tra gli ultras di Bilbao e quelli della Lazio.

Il club basco nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato rivolto ai propri tifosi, in cui li invita alla massima cautela durante la permanenza a Roma e annuncia il divieto di "qualsiasi tipo di marcia o sfilata verso lo Stadio Olimpico". Ai tifosi è inoltre consigliato di non circolare per la città con i colori del club, evitando di farlo soprattutto in solitaria ("se volete visitare Roma fatelo senza mostrare la bandiera Ikurriña basca e simboli antifascisti. Nascondete le sciarpe"). Particolare attenzione è richiesta nell'utilizzo della metropolitana e nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Termini, dove potrebbero verificarsi situazioni di tensione: "Ci rammarichiamo della nostra richiesta di precauzioni e delle difficoltà che potrebbero sorgere a Roma, ma confidiamo comunque che potrete godervi le straordinarie bellezze della Città Eterna", si legge.

PELLEGRINI IN DUBBIO

Uscito malconcio dalla sfida contro l'Udinese, Lorenzo Pellegrini è a forte rischio per il match contro l'Athletic Bilbao. Dopo la contusione al ginocchio sinistro che lo aveva messo ko nell'ultimo turno di campionato, il capitano della Roma si è allenato a parte e non ha partecipato alla seduta in gruppo con il resto della squadra.

