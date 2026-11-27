Tre vittorie su tre nel giovedì di Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta che alzano sensibilmente la percentuale di avanzamento nelle due coppe eruopee. Se i bianconeri viaggiano con passo spedito verso l'accesso diretto agli ottavi di finale, i rossoneri hanno ritrovato slancio nella corsa ai playoff e i nerazzurri si sono avvicinato all'ingresso tra le migliori otto nella terza competizione europea. Le soglie indicative per il passaggio del turno delineano gli obiettivi: in Europa League servono tra i 14 e i 16 punti per evitare gli spareggi e 9-10 punti per rientrare tra le prime ventiquattro, mentre in Conference League (dove si disputano due giornate in meno) la qualificazione diretta agli ottavi si attesta attorno agli 11-12 punti, con i playoff garantiti attorno a quota 7.