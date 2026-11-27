I giornali sportivi: venerdì 27 novembre 2026
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Il punto sulle italiane nelle coppe europee: Juventus lanciata verso gli ottavi, Milan in rimonta verso i playoff e Atalanta vicina al passaggio diretto in Conference
Tre vittorie su tre nel giovedì di Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta che alzano sensibilmente la percentuale di avanzamento nelle due coppe eruopee. Se i bianconeri viaggiano con passo spedito verso l'accesso diretto agli ottavi di finale, i rossoneri hanno ritrovato slancio nella corsa ai playoff e i nerazzurri si sono avvicinato all'ingresso tra le migliori otto nella terza competizione europea. Le soglie indicative per il passaggio del turno delineano gli obiettivi: in Europa League servono tra i 14 e i 16 punti per evitare gli spareggi e 9-10 punti per rientrare tra le prime ventiquattro, mentre in Conference League (dove si disputano due giornate in meno) la qualificazione diretta agli ottavi si attesta attorno agli 11-12 punti, con i playoff garantiti attorno a quota 7.
La Juventus di Luciano Spalletti guida il gruppo delle italiane dall'alto dei suoi 13 punti, bottino maturato anche grazie al netto successo sull'Omonia che ha fatto salire i bianconeri secondi in classifica dietro soltanto al Bournemouth. La zona playoff è già ampiamente superata e la qualificazione diretta agli ottavi resta soltanto da formalizzare nelle ultime tre sfide contro Hapoel Beer Sheva, fermo a un solo punto, Ferencvaros e Real Sociedad.
Juventus (13 punti - Europa League): Hapoel Beer Sheva (trasferta), Ferencvaros (trasferta), Real Sociedad (casa)
Percorso più tortuoso per il Milan di Ruben Amorim, che sale a quota 6 punti dopo la convincente vittoria esterna ottenuta ad Atene contro l'Olympiacos. Dopo una prima parte di torneo al di sotto delle attese, sono ventesimi frutto di due successi e tre sconfitte, i rossoneri hanno ancora tre giornate a disposizione per blindare i playoff o tentare una difficile rincorsa alle prime otto posizioni, affrontando nell'ordine Sunderland in casa, Levski Sofia in trasferta e infine l'Ararat, ancora fermo a zero punti, a San Siro.
Milan (6 punti - Europa League): Sunderland (casa), Levski Sofia (trasferta), Ararat (casa)
In Conference League l'Atalanta si porta a 7 punti in virtù della vittoria ottenuta contro il Borac. Con questo bottino i nerazzurri hanno già virtualmente messo al sicuro la partecipazione agli spareggi, ma nelle ultime due giornate possono puntare all'accesso diretto agli ottavi di finale. La trasferta di Riga e l'impegno casalingo conclusivo contro il Mjallby rappresentano i due passaggi decisivi per i bergamaschi.
Atalanta (7 punti - Conference League): Riga (trasferta), Mjallby (casa)
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