Scontri tra tifosi del Besiktas e polizia georgiana: gara sospesa con l'Hapoel Beer Sheva. La Federcalcio turca: "Ci rivolgeremo alla Uefa"
Tensione al Batumi Stadium: il match è poi ripreso dopo mezz'ora. Solidarietà dagli altri club turchi
Partita sospesa al 25' e clima di grande tensione sul campo neutro del Batumi Stadium, in Georgia, dove si stava giocando la partita di Europa League tra i turchi del Besiktas di Vincenzo Italiano e gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva. L'interruzione è arrivata per motivi di ordine pubblico, quando la polizia georgiana è intervenuta sugli spalti occupati dai tifosi turchi lanciando anche gas lacrimogeni. Prima del calcio d'inizio alcuni ultrà del Besiktas avevano sventolato una bandiera della Palestina rivolta verso il settore che ospita i tifosi dell'Hapoel. Un tifoso del Besiktas è stato trasportato fuori dallo stadio in barella. Dopo oltre 30' di interruzione, la gara è ripresa. "Condanniamo fermamente le forze dell'ordine per l'uso sproporzionato della forza contro i nostri tifosi", ha scritto il Besiktas in una nota. "Rivolgiamo inoltre i nostri migliori auguri di una pronta guarigione a tutti i tifosi rimasti coinvolti".
TRABZONSPOR: "TIFOSI BESIKTAS VITTIME DI INGIUSTIZIA"
"Non accettiamo che alle squadre turche venga negato il diritto di disputare le partite casalinghe nel proprio paese e davanti ai propri tifosi quando si trovano ad affrontare formazioni provenienti dallo Stato di Israele. Riteniamo inammissibili le decisioni assunte dall'Uefa in merito. Condanniamo inoltre fermamente l'intervento sproporzionato delle forze dell'ordine nei confronti dei tifosi del Besiktas avvenuto questa sera in Georgia". Così in una nota il Trabzonspor in merito agli scontri avvenuti durante il match di Europa League tra Besiktas e Hapoel Beer Sheva. "È nostro dovere restare uniti e agire in modo concorde di fronte alle ingiustizie subite dal calcio turco e dai nostri sostenitori - prosegue il Trabzonspor - Esprimiamo la nostra solidarietà alla comunità del Besiktas e ai suoi tifosi, vittime di un'ingiustizia questa sera. Auguriamo infine una pronta guarigione ai sostenitori rimasti feriti e successivamente ricoverati in ospedale".
LA CONDANNA DELLA FEDERCALCIO TURCA
La Federcalcio turca (Tff) condanna con fermezza gli episodi verificatisi nei confronti dei tifosi del Besiktas prima e durante la partita di Europa League contro l'Hapoel Beer-Sheva, disputata in Georgia. In un comunicato, la federazione parla di "atteggiamento, comportamento e interferenze inaccettabili poste in essere all'interno e all'esterno dello stadio" nei confronti dei propri sostenitori. "Nessuna pratica che ignori i valori universali dello sport, la dignità umana, il rispetto reciproco e i principi del fair play, e che includa discriminazione, esclusione e carenze di sicurezza, può essere accettata", prosegue la Tff, che sottolinea come non sia possibile "rimanere in silenzio di fronte a comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei nostri tifosi e colpiscono i loro diritti e libertà fondamentali". La federazione turca assicura che seguirà la vicenda "fino alla fine per fare piena luce su tutti gli aspetti degli eventi verificatisi, identificare i responsabili e applicare senza indugio le sanzioni necessarie". La Tff esprime inoltre "ferma solidarietà al Besiktas e ai nostri tifosi" e gli auguri di pronta guarigione a chi ha subito "interferenze e trattamenti negativi". Infine, annuncia che agirà "con determinazione su piattaforme nazionali e internazionali" e intraprenderà tutte le iniziative necessarie, "a partire da quelle presso l'Uefa", affinché i responsabili rendano conto delle loro azioni.
SOLIDARIETA' DEL FENERBAHCE
"Condanniamo con fermezza gli attacchi contro i nostri cittadini prima e durante l'incontro giocato in Georgia dal Beşiktaş, squadra che rappresenta il nostro Paese in Europa". Il Fenerbahce esprime solidarietà al Besiktas. "Come ogni cittadino turco che considera il sostegno ai più deboli un dovere umano, non possiamo accettare l'uso sproporzionato della forza nei confronti dei tifosi del Beşiktaş che hanno espresso il loro supporto al popolo palestinese. Come Fenerbahçe ribadiamo la nostra ferma opposizione a ogni forma di ingiustizia nei confronti dello sport turco e dei nostri cittadini, e porgiamo i nostri auguri di pronta guarigione alla comunità del Beşiktaş e a tutti i tifosi vittime dell'aggressione. Siamo convinti che, alla luce di questi tristi eventi, la decisione di costringere il Beşiktaş a giocare una partita casalinga su un campo neutrale debba essere riesaminata dalla UEFA. Come Fenerbahçe, annunciamo all'opinione pubblica che siamo al fianco del Beşiktaş e di tutte le nostre squadre che nei prossimi incontri affronteranno club israeliani, per la difesa dei loro diritti".