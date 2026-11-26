LA CONDANNA DELLA FEDERCALCIO TURCA

La Federcalcio turca (Tff) condanna con fermezza gli episodi verificatisi nei confronti dei tifosi del Besiktas prima e durante la partita di Europa League contro l'Hapoel Beer-Sheva, disputata in Georgia. In un comunicato, la federazione parla di "atteggiamento, comportamento e interferenze inaccettabili poste in essere all'interno e all'esterno dello stadio" nei confronti dei propri sostenitori. "Nessuna pratica che ignori i valori universali dello sport, la dignità umana, il rispetto reciproco e i principi del fair play, e che includa discriminazione, esclusione e carenze di sicurezza, può essere accettata", prosegue la Tff, che sottolinea come non sia possibile "rimanere in silenzio di fronte a comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei nostri tifosi e colpiscono i loro diritti e libertà fondamentali". La federazione turca assicura che seguirà la vicenda "fino alla fine per fare piena luce su tutti gli aspetti degli eventi verificatisi, identificare i responsabili e applicare senza indugio le sanzioni necessarie". La Tff esprime inoltre "ferma solidarietà al Besiktas e ai nostri tifosi" e gli auguri di pronta guarigione a chi ha subito "interferenze e trattamenti negativi". Infine, annuncia che agirà "con determinazione su piattaforme nazionali e internazionali" e intraprenderà tutte le iniziative necessarie, "a partire da quelle presso l'Uefa", affinché i responsabili rendano conto delle loro azioni.