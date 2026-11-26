Con l'aria che tirava a inizio secondo tempo, dopo il raddoppio dell'Olympiacos, ci volevano ottimismo e mosse giuste per rimettere in sesto l'Europa League del Milan. Ci ha pensato Ruben Amorim e ci ha pensato Hutchinson, giocatore fortemente voluto proprio dal tecnico portoghese: "Quando facciamo qualcosa nel club siamo tutti a bordo - dice -. Se qualcuno non è d'accordo su un calciatore si vira su un altro. Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore. Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all'Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità per fare di più".
Gara vinta con i cambi?
"Non ho cambiato la partita. Gonçalo Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel primo tempo l'Olympiacos era molto aggressivo e lo sapevamo ma sapevamo anche che nel secondo tempo avrebbero avuto difficoltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Hutchinson ha cambiato la partita più di me. Quello che ha cambiato la partita è stato il primo gol: 4-2 è un gran risultato. Tutti hanno creduto nella vittoria e sono grato a tutti: lo spirito c'è".
Questo secondo tempo cambia la stagione in Europa League?
“Cambia sicuramente il nostro futuro. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma abbiamo fatto di nuovo tanti errori e dobbiamo migliorare. Ma abbiamo recuperato tanti giocatori, è stata una serata positiva”.
Il finale è stato rocambolesco...
“Meglio finire le partite così, vincendo ovviamente. Abbiamo tanto da fare per essere una squadra molto forte, ma lo spirito c’è. È l’inizio di qualcosa. Questione di testa? Penso che questo sia il problema più grande: concentrarci sui piccoli dettagli come i piazzati, la difesa della porta, le giocate da fare. Arriva col tempo e l’esperienza. Va bene l’aspetto tecnico, ma la concentrazione è la cosa più importante. È difficile giocare a livello fisico ogni tre giorni, ma è ancora più difficile avere sempre questa pressione di dover vincere”.
Come vi spiegate le ripartenze subite?
“Abbiamo perso palla senza subire pressione, cercando di giocarla. Jashari lo lasciavamo solo per impostare con quattro nostri giocatori dietro i loro centrocampisti. Quando avevamo palla la davamo via senza pressione. Koni (De Winter, ndr) a volte metteva palla in zone dove c’era pressione, invece doveva portarla di più. È il giocatore che deve alzare la squadra e guidarci nell'uscita dal basso, invece ci andavamo a infilare nelle loro zone di pressing”.
Prima vittoria in rimonta della stagione...
“Credo sia una bella sensazione. Se guardate la partita col Benfica abbiamo avuto diverse opportunità. Avevamo creato di più rispetto a oggi. La nostra fiducia aumenterà”.
Che garanzie può dare Tomori?
"Penso che possiamo considerare tutti titolari. Ha la velocità ed esperienza. Quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare anche come centrale. Ho cambiato idea rispetto a inizio stagione su di lui. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto".