Gara vinta con i cambi?

"Non ho cambiato la partita. Gonçalo Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel primo tempo l'Olympiacos era molto aggressivo e lo sapevamo ma sapevamo anche che nel secondo tempo avrebbero avuto difficoltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Hutchinson ha cambiato la partita più di me. Quello che ha cambiato la partita è stato il primo gol: 4-2 è un gran risultato. Tutti hanno creduto nella vittoria e sono grato a tutti: lo spirito c'è".