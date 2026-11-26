Grande rimonta del Milan, che nel quinto turno di Europa League centra il secondo successo nel girone, battendo per 4-2 l’Olympiacos: la sfortunata autorete di Maignan (causata da Pirola) e Jota Silva mandano avanti i greci, poi Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira firmano il ribaltone. Pronti via e i padroni di casa provano subito a premere sull’acceleratore, con un paio di conclusioni di Gelson Martins tiepide. Il vantaggio degli uomini di Alguacil arriva al 31’: corner perfetto dalla sinistra e incornata vincente di Pirola, che sbatte sulla traversa, colpisce la schiena di Maignan ed entra in rete. Il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter torna protagonista anche qualche minuto più tardi, con un salvataggio sulla linea su un tiro di Cisse quasi da terra.