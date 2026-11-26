© Getty Images
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Grande rimonta del Milan, che nel quinto turno di Europa League centra il secondo successo nel girone, battendo per 4-2 l’Olympiacos: la sfortunata autorete di Maignan (causata da Pirola) e Jota Silva mandano avanti i greci, poi Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira firmano il ribaltone. Pronti via e i padroni di casa provano subito a premere sull’acceleratore, con un paio di conclusioni di Gelson Martins tiepide. Il vantaggio degli uomini di Alguacil arriva al 31’: corner perfetto dalla sinistra e incornata vincente di Pirola, che sbatte sulla traversa, colpisce la schiena di Maignan ed entra in rete. Il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter torna protagonista anche qualche minuto più tardi, con un salvataggio sulla linea su un tiro di Cisse quasi da terra.
Il primo tempo si chiude con l’Olympiacos avanti 1-0, ma le cose per i rossoneri peggiorano: al 49’ De Winter regala palla a Sá al limite dell’area, Freuler imbuca per Jota Silva che a tu per tu con Maignan fa 2-0. Passano sette minuti e Hutchinson dà il via alla rimonta: al 56’ parte in contropiede, resiste a un paio di contrasti e con il sinistro trova l’eurogol all’angolino che accorcia le distanze. Dai piedi dell’inglese al 63’ parte anche il cross con il contagiri per Cisse, che da attaccante adattato incorna di testa e firma il 2-2. Per completare la rimonta basta aspettare “solamente” il 71’: altra sgasata di Huctchinson sulla destra, altro cross preciso per Christian Pulisic (entrato all’intervallo al posto di Gonçalo Ramos), che gira con il destro per il 3-2.
Nel finale, in contropiede (avviato da Hutchinson e rifinito da Pulisic), c’è spazio anche per il poker di Moreira, che sigla il definitivo 4-2 al 95’. Il Milan vince e sale a 6 punti in classifica, avvicinandosi ai play-off: l’Olympiacos rimane fermo a quota 10.
IL TABELLINO
Olympiacos-Milan 2-4
Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Retsos (dal 37’ st Toufakis), Smajlovic, Pirola, Bruno (dal 37’ st Tiknizyan); Freuler, Sá; Pedersen (dal 22’ st Saliakas), Jota Silva, Martins (dal 27’ st Fortounis); Gonzalez (dal 22’ st Yaremchuk). All. Alguacil. A disp. Stournaras, Georgakopoulos, Carmo, Bakoulas, Filis.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter (dall’8’ st Tomori), Diawara (dal 22’ st Terracciano); Moreira, Jashari, Rabiot, Estupinan (dal 1’ st Musah); Hutchinson, Cisse (dal 40’ st Comotto); Ramos (dal 1’ st Pulisic). All. Amorim. A disp. Pittarella, Torriani, Vladimirov, Ossola.
Arbitro: Kavanagh (Inghilterra).
Marcatori: 31’ aut. Maignan (O), 49’ Jota Silva (O), 56’ Hutchinson (M), 63’ Cisse (M), 71’ Pulisic (M), 95’ Moreira (M).
Ammoniti: Jota Silva (O), Freuler (O), Retsos (O); De Winter (M), Diawara (M).