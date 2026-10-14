Celta, Giraldez: "Contro la Juve voglio una squadra determinata, aggressiva e dominante"

L'allenatore del Celta Vigo Claudio Giraldez ha parlato alla vigilia della partita di Europa League con la Juventus: "Voglio che la mia squadra scenda in campo motivata, determinata, aggressiva, decisa a giocare un calcio dominante. Lo sappiamo fare, lo abbiamo dimostrato più volte anche se in quest’inizio di campionato non siamo stati all’altezza dei nostri mezzi. L’ho già detto ai ragazzi, dobbiamo giocare, e non ho dubbi che lo faremo, alla pari con i nostri blasonati avversari. Come abbiamo fatto la scorsa stagione quando abbiamo sconfitto il Real Madrid al Bernabeu e l’Atletico Madrid al Metropolitano. Quanto agli infortunati, Iago Aspas e Sebastian Caceres hanno recuperato". Giraldez ha una peculiarità importante, ha ben due lauree, di cui una in Giornalismo: "Mi sono laureato in Scienze dell’Attività Fisica e dello Sport e anche in Giornalismo. È molto importante conoscere tutte le sfumature del lavoro giornalistico".