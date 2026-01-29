Bologna, Italiano: "Dimostrate crescita e maturità, siamo pronti per i playoff"

Peccato per quell'illusione, durata qualche minuto, di poter chiudere in top 8: "Abbiamo fatto una partita seria, con voglia di sfruttare le poche chance che avevamo di arrivare nelle prime otto. Siamo arrivati comunque decimi in una competizione complicata, qui tutte giocano a viso aperto. Sono uscite partite di livello e abbiamo fatto grandi cose con quattordici punti in sei partite. Adesso aspettiamo l'avversario dei playoff, siamo pronti al prossimo turno".