Europa League, Bologna-Celtic 2-2: rimonta rossoblù dopo un primo tempo horror

Il Bologna resta ancora in corsa per i play-off di Europa League, ma rischia di compromettere il piazzamento da testa di serie: al Dall’Ara nel settimo turno la sfida contro il Celtic finisce 2-2. Gli ospiti partono bene, stappando la partita al quinto minuto con Hatate dopo un pasticcio di Skorupski. La squadra di Italiano si scuote, e poco dopo la mezzora arriva l’episodio a favore: doppio giallo proprio per Hatate nel giro di tre minuti e scozzesi in inferiorità numerica dal 34’. Nonostante l’uomo in meno il Celtic trova clamorosamente il raddoppio, con la zampata sottomisura di Trusty al 40’ sugli sviluppi di corner. All’intervallo i biancoverdi sono sopra di due reti, ma la ripresa è un assedio emiliano: al 58’ Dallinga accorcia le distanze di testa dopo la torre di Odgaard, poi al 72’ è Rowe a riportare l’incontro in equilibrio con un gran sinistro. Nel finale Cambiaghi sfiora la rete del tris che completerebbe la rimonta, ma Schmeichel tiene in vita i suoi con un super intervento. Il Bologna con questo pareggio sale a 12 punti in classifica, Celtic ora a quota a 8 e sempre più a rischio eliminazione.