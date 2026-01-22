Europa League, Bologna-Celtic 2-2: rimonta rossoblù dopo un primo tempo horror

© Getty Images
La squadra di Italiano va sotto di due gol nonostante l’espulsione di Hatate (dopo aver aperto le marcature): Dallinga e Rowe aggiustano partita e classifica
Il Bologna resta ancora in corsa per i play-off di Europa League, ma rischia di compromettere il piazzamento da testa di serie: al Dall’Ara nel settimo turno la sfida contro il Celtic finisce 2-2. Gli ospiti partono bene, stappando la partita al quinto minuto con Hatate dopo un pasticcio di Skorupski. La squadra di Italiano si scuote, e poco dopo la mezzora arriva l’episodio a favore: doppio giallo proprio per Hatate nel giro di tre minuti e scozzesi in inferiorità numerica dal 34’. Nonostante l’uomo in meno il Celtic trova clamorosamente il raddoppio, con la zampata sottomisura di Trusty al 40’ sugli sviluppi di corner. All’intervallo i biancoverdi sono sopra di due reti, ma la ripresa è un assedio emiliano: al 58’ Dallinga accorcia le distanze di testa dopo la torre di Odgaard, poi al 72’ è Rowe a riportare l’incontro in equilibrio con un gran sinistro. Nel finale Cambiaghi sfiora la rete del tris che completerebbe la rimonta, ma Schmeichel tiene in vita i suoi con un super intervento. Il Bologna con questo pareggio sale a 12 punti in classifica, Celtic ora a quota a 8 e sempre più a rischio eliminazione.
IL TABELLINO
Bologna-Celtic 2-2
Bologna (4-3-3): Skorupski 5; Zortea 5.5, Casale 5.5 (dal 40’ st Lykogiannis sv), Heggem 5.5, Miranda 6; Ferguson 5.5 (dal 28’ st Cambiaghi 6), Moro 6.5, Pobega 6 (dall’11’ st Odgaard 6.5); Rowe 7, Dallinga 6.5, Dominguez 5.5 (dal 28’ st Orsolini 6). All. Italiano. A disp. Pessina, Ravaglia, Holm, Baroncioni, Vitik, Lai, Negri, Castaldo.
Celtic (4-2-3-1): Schmeichel 6.5; Donovan 6 (dal 32’ st Ralston sv), Trusty 7, Scales 5.5, Tierney 6; Engels 6 (dal 43’ st Bernardo sv), McGregor 6.5; Hyun-Jun 6 (dal 32’ st Kenny sv), Hatate 5.5, Tounekti 6 (dal 1’ st Nygren 6); Maeda 6.5. All. O’Neill. A disp. Sinisalo, Doohan, Murray, Isiguzo, Forrest, Balikwisha, McCowan, Mcardle.
Arbitro: Fotias (Grecia).
Marcatori: 5’ Hatate (C), 40’ Trusty (C), 58’ Dallinga (B), 72’ Rowe (B).
Ammoniti: Miranda (B); Maeda (C).
Espulsi: 34’ Hatate (C) per doppia ammonizione.
Note: ammonito O’Neill (all. Celtic) per proteste.