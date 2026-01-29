Verona, Akpa Akpro recupera per il Cagliari

29 Gen 2026 - 23:35

Il Verona si è allenato a Peschiera in vista della prossima trasferta contro il Cagliari. La squadra affronta diverse difficoltà. L'allenatore Paolo Zanetti è costretto a far fronte ancora a importanti defezioni e a giocatori che non sono ancora in piena condizione fisica. Akpa Akpro recupera e dovrebbe tornare disponibile, probabilmente dalla panchina. Sono da valutare sino all'ultimo le condizioni di Frese, Valentini e di Belghali. Quest'ultimo dovrebbe anch'egli partire dalla panchina.

Il mercato è attivo per il Verona, che dovrebbe annunciare a breve l'arrivo di un attaccante. Si tratta dello scozzese Kieron Bowie, proveniente dall'Hibernian. Bowie dovrebbe sottoporsi alle visite mediche nella giornata di domani e potrebbe essere già disponibile per la panchina nella partita contro il Cagliari. 

