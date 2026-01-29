Verona, Akpa Akpro recupera per il Cagliari

Il Verona si è allenato a Peschiera in vista della prossima trasferta contro il Cagliari. La squadra affronta diverse difficoltà. L'allenatore Paolo Zanetti è costretto a far fronte ancora a importanti defezioni e a giocatori che non sono ancora in piena condizione fisica. Akpa Akpro recupera e dovrebbe tornare disponibile, probabilmente dalla panchina. Sono da valutare sino all'ultimo le condizioni di Frese, Valentini e di Belghali. Quest'ultimo dovrebbe anch'egli partire dalla panchina.