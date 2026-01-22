Europa League: Pisilli-show, la Roma batte 2-0 lo Stoccarda

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6.5 - Blinda il risultato e il suo clean sheet con tre parate di buonissima fattura, dimostrando di essere sempre in partita e confermando la sua grande condizione. Perfetta quella su Leweling, che è il preludio al gol.



Celik 6 - L'unico superstite del terzetto difensivo titolare, questa volta, si concede poche sortite offensive. Ottimo in difesa su Führich, il più spento del terzetto offensivo rivale.



Ziolkowski 6.5 - Prosegue la crescita del difensore polacco, che sembra tutt'altro giocatore rispetto alle difficoltà palesate contro il Viktoria Plzen e la Juventus. Chiusure pulite, tanti anticipi su Undav e pochissimi rischi. (dal 15' st N'Dicka 6 - Mezz'ora di sostanza, sia da braccetto che da centrale).



Ghilardi 6 - Gli tocca Leweling, l'uomo più difficile da marcare nell'intero Stoccarda e una delle rivelazioni della Germania, ma lo contiene e dimostra una crescita complessiva. Concede una sola chance all'esterno, e Svilar risponde presente.



Rensch 5.5 - Apre la gara da esterno destro e la chiude addirittura da trequartista, nel tentativo di difendere il risultato. Non brilla, in una Roma che conquista la quarta vittoria consecutiva in Europa League.



Koné 6 - Questa volta non è lui a prendersi la scena, nel centrocampo giallorosso, ma fornisce la solita prova di presenza e sostanza in entrambe le fasi. Per Gasperini è imprescindibile. (dal 15' st Cristante 6 - Si dà il cambio con Koné, in una staffetta tra titolarissimi. Finale da generale, in una Roma molto difensiva).



Pisilli 7.5 - Sono lui e Soulé a prendersi la scena, in un giovedì molto positivo per i colori giallorossi. Corre per tre, si inserisce sempre in attacco e trova la doppietta che vale la vittoria. Ha fatto bene Gasperini a trattenerlo e non mandarlo in prestito.



Tsimikas 5.5 - Sarebbe sul mercato, ma risponde presente alla chiamata di Gasperini. Aiuta Ghilardi su Leweling, che è l'arma più pericolosa dello Stoccarda, ma fatica nella fase offensiva. (dal 28' st Wesley 6 - Entra in campo con la grinta giusta, e per poco non si procura un rigore sul primo pallone toccato).



Soulé 7 - Domina nella manovra offensiva giallorossa, mandando in crisi uno spentissimo Mittelstädt. Il nazionale tedesco non lo prende mai, l'argentino serve un assist e sfiora due volte la rete personale. Esce per blindare la vittoria. (dal 38' st Mancini sv - Qualche minuto per blindare il risultato, in una Roma molto difensiva. Rischia un infortunio che sarebbe stato pesantissimo, prima del Milan).



Pellegrini 6 - Il leader dello spogliatoio giallorosso non poteva mancare in Europa League e, sotto gli occhi di Totti, non sfigura. Poche chances, però, per mettersi in mostra: Soulé catalizza la manovra. (dal 28' st Dybala 6.5 - Una ventina di minuti, in tutto, per confermare la crescita vista contro il Torino. Suo l'assist per il 2-0).



Ferguson 5.5 - Qualche spunto offensivo e qualche guizzo, contro l'ex compagno Undav, ma è ancora troppo poco. Non sfrutta l'occasione che gli viene concessa da Gasperini e non tira, letteralmente, mai in porta.



IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1) - Svilar 6.5; Celik 6, Ziolkowski 6.5 (15' st N'Dicka 6), Ghilardi 6; Rensch 5.5, Koné 6 (15' st Cristante 6), Pisilli 7.5, Tsimikas 5.5 (28' st Wesley 6); Soulé 7 (38' st Mancini sv), Pellegrini 6 (28' st Dybala 6.5); Ferguson 5.5. A disposizione: De Marzi, Gollini, Lulli, Morucci. All. Gasperini.

STOCCARDA (3-4-2-1) - Nübel 6; Jeltsch 5.5, Chabot 5, Hendriks 5.5; Assignon 5.5 (38' st Vagnoman sv), Karazor 6, Chema Andres 5.5 (38' st Spalt sv), Mittelstädt 5 (26' st Demirovic 5.5); Leweling 6.5, Führich 5.5 (26' st Bouanani 6); Undav 6. A disposizione: Bredlow, Hellstern, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna. All. Hoeneß.

Arbitro: Brooks (Ing).

Marcatori: 40' e 47' st Pisilli (R).

Ammoniti: Mittelstädt (S), Chabot (S), Celik (R).