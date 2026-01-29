Il Lecce ritrova Gaspar per il Torino, ancora out Berisha

29 Gen 2026 - 22:28

Allenamento pomeridiano sul manto erboso del centro sportivo di Martignano per il Lecce di Eusebio di Francesco: alle porte l'impegno di domenica a pranzo contro il Torino dell'ex Baroni. Prosegue nel lavoro personalizzato il centrocampista albanese Berisha, sulla via del lento recupero dopo la lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Assente Francesco Camarda, che nella giornata di ieri, a Milano, si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. Nella sfida contro i granata si rivedrà il difensore angolano Gaspar, al rientro dopo le tre giornate di squalifica, ballottaggio tra lui e Siebert per una maglia da titolare. Ai saluti, invece, l'avventura in giallorosso di Mohamed Kaba, autorizzato a svolgere le visite mediche con il Nantes. 

