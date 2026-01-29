Bari, Longo: "Ci vuole la partita perfetta per far punti con il Palermo"
"Il Palermo in arrivo? Dopo Cesena dobbiamo migliorare per giocarci la salvezza. Affronteremo al San Nicola una squadra forte, non è solo Pohjanpalo. Ci vorrà la partita perfetta per portar via punti": così il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha presentato la gara di domani sera in casa contro i rosanero.
"Sono arrivati rinforzi a cui bisogna dare il tempo di inserirsi. Abbiamo poco tempo a disposizione. Mi aspetto dai nuovi disponibilità nel calarsi nella realtà e nel raggiungere l'obiettivo", questo invece il commento del tecnico sulla campagna acquisti del club che ha portato in Puglia nelle ultime ore gli innesti di Esteves, Cuni e Cavuoti.
"Sul mercato faremo valutazioni fino all'ultimo minuto. Contiamo di rinforzarci ancora in difesa e a centrocampo. Siamo troppi? Non dedico tempo alla statistica. Con trenta giocatori in rosa sarebbe difficile lavorare. Qualcuno da qui a lunedì troverà altre sistemazioni. Alla fine faremo le valutazioni del caso", ha concluso.