Bari, Longo: "Ci vuole la partita perfetta per far punti con il Palermo"

"Sul mercato faremo valutazioni fino all'ultimo minuto. Contiamo di rinforzarci ancora in difesa e a centrocampo. Siamo troppi? Non dedico tempo alla statistica. Con trenta giocatori in rosa sarebbe difficile lavorare. Qualcuno da qui a lunedì troverà altre sistemazioni. Alla fine faremo le valutazioni del caso", ha concluso.