Bologna, Orsolini: "Avevamo assaporato gli ottavi, un po' dispiace"

"Avevamo assaporato gli ottavi e un po' dispiace, ci abbiamo sperato ma questo non toglie niente al percorso che abbiamo fatto. Siamo soddisfatti di essere arrivati tra le prime dieci". Così l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini dopo il 3-0 in casa del Maccabi e il decimo posto finale nella classifica unica di Europa League che vuol dire playoff. "Era un obiettivo passare il turno e siamo contenti, orniamo a Bologna con consapevolezza, abbiamo fatto una buona partita, potevamo segnare di più nel primo tempo ma il risultato è stato importante".