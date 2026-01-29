Mandela Keita: "A Parma sono maturato. Cuesta? Persona molto intelligente"

Infine sulla famiglia. "Siamo una famiglia molto unita. Ho due fratelli gemelli di 13 anni, giocano anche loro a calcio e sono più forti di me sicuro. Poi c'è mia sorella di sei anni e c'è mia mamma. Lei mi ha insegnato tutto: come essere un uomo, come essere umile, come stare al mondo. È la persona più importante della mia vita. Ha fatto tutto per me e oggi posso solo ringraziarla", ha concluso.