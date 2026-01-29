Mandela Keita: "A Parma sono maturato. Cuesta? Persona molto intelligente"

29 Gen 2026 - 20:25

"Sono maturato tanto vivendo in un altro Paese, in Italia. Qui il calcio è molto sentito e questa esperienza mi ha fatto crescere sia come calciatore che come persona, anche nella vita di tutti i giorni". Così Mandela Keita, perno del centrocampo del Parma, protagonista di una nuova intervista esclusiva disponibile da oggi sull'app di Dazn, un racconto intimo che va oltre il rettangolo di gioco per scoprire l'uomo dietro l'atleta.

Su Carlos Cuesta. "Per me l'età dell'allenatore non conta. Conta quello che trasmette. È una persona molto intelligente e le cose stanno andando bene, anche se possiamo sempre migliorare", ha aggiunto.

Su van Bommel e Chivu, suoi ex allenatori. "Con allenatori che sono stati centrocampisti, come van Bommel, è più facile, perché capiscono subito le cose. Il consiglio più bello che ho ricevuto da Chivu è stato avere fiducia in me stesso. Questa fiducia ha cambiato tante cose nella mia vita. L'Inter vincerà lo Scudetto? Penso di sì, lo spero per lui", ha detto Keita che è un grandissimo tifoso del Barcellona. 

"Guardo le partite ogni volta che posso, praticamente ogni giorno quando giocano. La mia passione per il Barcellona nasce da Ronaldinho. Guardavo i suoi video su YouTube quando ero bambino, cercavo di imitarlo: dribbling, giocate, fantasia. Poi è arrivato Messi e sono diventato un suo grande tifoso", ha rivelato.

Sul nome Mandela e sul valore. "Per me il mio nome è molto importante. È stata una scelta di mia mamma. Oggi conosco molto bene chi era Nelson Mandela. Tutti sanno chi era e io voglio avere la sua mentalità. So che devo fare tante cose per essere come lui, ma nella vita voglio essere un po' come lui: rispettoso, con la testa bassa e sempre pronto a lavorare", ha detto Keita.

Infine sulla famiglia. "Siamo una famiglia molto unita. Ho due fratelli gemelli di 13 anni, giocano anche loro a calcio e sono più forti di me sicuro. Poi c'è mia sorella di sei anni e c'è mia mamma. Lei mi ha insegnato tutto: come essere un uomo, come essere umile, come stare al mondo. È la persona più importante della mia vita. Ha fatto tutto per me e oggi posso solo ringraziarla", ha concluso.

Ultimi video

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:46
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

00:52
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

01:52
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

01:21
Oggi Bologna-Maccabi

Oggi Bologna-Maccabi

01:35
La Roma di Gasp ad Atene

La Roma di Gasp ad Atene

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

CLIP MN OK MICELI SU FUTURO SPALLETTI E MERCATO JUVENTUS 26/1 SRV

Mercato Juventus: il futuro di Spalletti e… Kolo Muani

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:25
Mandela Keita: "A Parma sono maturato. Cuesta? Persona molto intelligente"
20:07
Panathinaikos-Roma, le formazioni ufficiali: Gasperini senza punte, Gollini in porta
20:06
Maccabi Tel Aviv-Bologna: formazioni ufficiali
19:40
Inter, de Vrij è di nuovo papà: la moglie Doina annuncia... Marcus!
19:33
Street Art Cities, il murale di Schillaci a un passo dal podio