Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
Europa e Conference League

Bologna, Fiorentina e Roma: in Europa con l'imperativo tre punti

I Viola in Conference apriranno il giovedì delle Italiane sul campo del Mainz. Alle 21:00 Bologna-Brann e Rangers-Roma di Europa League

di Redazione
06 Nov 2025 - 07:49

Bologna, Roma e Fiorentina stanno attraversando momenti diversi in campionato e l'Europa può essere la vetrina giusta per rialzare la testa oppure continuare il buon percorso già iniziato. 

ROMA, IN SCOZIA PER TORNARE A VINCERE

Dopo la sconfitta in casa del Milan, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa e nella trasferta contro i Rangers l'imperativo è tornare a casa con i tre punti. La vittoria in Europa League manca dal 24 settembre, giorno in cui i giallorossi hanno battuto il Nizza all'Allianz Riviera. Da lì, sono arrivate solo due sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen che sono valse l'attuale 23esimo posto nella classifica unica. Lato formazione, Gasperini dovrà fare i conti con delle assenze abbastanza pesanti. Oltre ai già indisponibili Angeliño, Ferguson e Dybala, ieri si è fermato anche Leon Bailey: il giamaicano ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro e dovrà stare ai box per tre settimane. 

Il tecnico, dunque, avrà parecchie scelte obbligate e cambierà qualcosa rispetto a quanto visto in campionato. Davanti a Svilar, la difesa sarà ancora affidata a Ndicka, Mancini ed Hermoso, mentre in mediana Cristante tornerà nella sua posizione naturale al fianco di Koné. Celik a destra e Wesley a sinistra saranno ancora gli esterni a tutta fascia. Sulla trequarti, invece, spazio a Pellegrini e Solué con l'attacco che, viste le assenze, dovrebbe essere affidato ad Artem Dovbyk

Anche i Rangers sono chiamati a risollevare il loro cammino europeo, visto che le prime tre uscite sono coincise con altrettante sconfitte. Quella di questa sera, nell'iconico Ibrox di Glasgow, sarà la prima partita europea tra i Gers e la Roma: l'ultima volta che i giallorossi hanno affrontato una formazione scozzese era il 1984 nella semifinale di Coppa dei Campioni contro il Dundee United. 

BOLOGNA, CONTRO IL BRANN PER LA SECONDA VITTORIA 

Dopo i tre punti conquistati due settimane fa contro la Steaua Bucarest, il Bologna proverà a ottenere la seconda vittoria della sua Europa League. Contro il Brann, calciatori e tifosi sperano di rivedere in panchina Vincenzo Italiano dopo la polmonite che lo sta tenendo lontano dai campi dal 20 ottobre. Ieri il suo vice, Daniel Niccolini, aveva dichiarato che "meteo permettendo", il tecnico ci sarà. 

Contro i norvegesi, i rossoblù dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 molto offensivo e con qualche rotazione rispetto al campionato. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre il quartetto difensivo dovrebbe essere formato da Zortea, Heggem, Lucumì e Lykogiannis. In mezzo al campo la manovra sarà affidata a Ferguson e Moro con Bernardeschi, Fabbian e Cambiaghi che agiranno alle spalle di Dallinga, al momento favorito per partire dal primo minuto. 

Il Brann arriverà al Dall'Ara forte dei due successi ottenuti contro i Rangers e l'Utrecht, deciso più che mai a proseguire il buon inizio in Europa League. Ieri, il difensore rossoblù Heggem aveva parlato così degli avversari: "Sono una squadra aggressiva e fino ad ora hanno fatto bene in questa competizione, quindi penso che faranno una prestazione di livello". 

Leggi anche

Italiano ritrova la panchina in Europa League dopo la polmonite. Il vice: "Al Napoli ci pensiamo dopo"

FIORENTINA, LE NOVITA' DI GALLOPPA 

Ad aprire la serata europea delle italiane sarà la Fiorentina in Conference League. Nella trasferta contro il Mainz, la novità più grande riguarderà sicuramente la panchina: dopo l'esonero di Pioli, la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera Daniele Galloppa. Lato formazione, i Viola dovranno fare a meno di Gudmundsson e Gosens: l'attaccante islandese con il permesso della società è volato a casa per presenziare al ricorso del processo che lo vede coinvolto da tempo con l'accusa di "cattiva condotta sessuale", mentre l'esterno tedesco è alle prese con una lesione muscolare riportata domenica scorsa. 

Galloppa dovrebbe proporre un 4-3-1-2 con molti volti nuovi. Martinelli prenderà il posto del titolare De Gea. In difesa, spazio a Fortini, Comuzzo, Ranieri e Parisi, mentre la mediana sarà formata da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm. Alle spalle della coppia Dzeko-Piccoli ci sarà Fazzini

europa league
conference league
roma
bologna
fiorentina

Ultimi video

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

03:01
DICH BELLANOVA POST MARSIGLIA DICH

Bellanova: "Ci serviva questa vittoria dopo Udine"

03:00
DICH CARLOS AUGUSTO POST KAIRAT DICH

Carlos Augusto: "Non abbiamo sottovalutato l'avversario"

01:19
DICH GASPERINI PRE RANGERS DICH

Gasperini: "Partita e ambiente molto difficili, ci aspettiamo una gara impegnativa"

00:56
DICH GALLOPPA PRE MAINZ V2

Galloppa: "Serve essere pratici, mica vengo qui per fare il tiki taka dopo un giorno..."

01:36
DICH SCARONI MILAN STADIO DICH

Scaroni: "Obiettivo avere lo stadio pronto nella stagione 2030/31"

07:55
INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

I più visti di Europa League

Italiano ritrova la panchina in Europa League dopo la polmonite. Il vice: "Al Napoli ci pensiamo dopo"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

La stampa europea celebra l'Atalanta: "Lookman distrugge gli invincibili"

Dybala non basta a Gasp, Adu e Souaré mandano ancora ko la Roma all'Olimpico

Gasperini: "Tanti non segnano da molto, serve un esame di coscienza"

Il Bologna supera la Steaua Bucarest: Odgaard e Dallinga trascinano i rossoblù alla vittoria

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Parma, Valeri prova a recuperare per il MIlan
23:47
Atalanta, Samardzic: "Grandissima reazione e vittoria meritata"
23:36
Figc, Candreva entra nello staff della Nazionale U15
23:21
Dimarco: "Pensiamo al presente, ma continuiamo a lottare su tutti i fronti"
23:17
Carlos Augusto: "Dovevamo approcciarla meglio, ecco perché Chivu si è arrabbiato"