Bologna, Fiorentina e Roma: in Europa con l'imperativo tre punti

Dopo la sconfitta in casa del Milan, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa e nella trasferta contro i Rangers l'imperativo è tornare a casa con i tre punti. La vittoria in Europa League manca dal 24 settembre, giorno in cui i giallorossi hanno battuto il Nizza all'Allianz Riviera. Da lì, sono arrivate solo due sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen che sono valse l'attuale 23esimo posto nella classifica unica. Lato formazione, Gasperini dovrà fare i conti con delle assenze abbastanza pesanti. Oltre ai già indisponibili Angeliño, Ferguson e Dybala, ieri si è fermato anche Leon Bailey: il giamaicano ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro e dovrà stare ai box per tre settimane.