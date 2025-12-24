Logo SportMediaset

Calcio

Pisa contro la Juve è emergenza: Akinsanmiro e Nzola out, Cuadrado non recupera

24 Dic 2025 - 16:45

Il Pisa lavora senza tregua, in campo anche il giorno di Natale, in vista della sfida decisiva per il futuro di Alberto Gilardino in programma il 27 dicembre contro la Juventus. L'ex bomber però dovrà fare a meno di tante pedine fondamentali: su tutti Akinsanmiro e Nzola, impegnati in coppa d'Africa, e Juan Cuadrado. Il colombiano, grande ex del match, continua ad allenarsi a parte per recuperare dalla distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro che lo tiene ai box da oltre un mese. Difficile dunque pensare che possa esserci per la sfida alla sua ex squadra. 

