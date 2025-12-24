Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: sei settimane di stop

© italyphotopress
Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. L'ex giocatore della Juventus nella giornata di ieri, "è stato sottoposto presso l'ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell'equipe del prof. Porcellini - si legge in una nota del club emiliano - l'operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". Il resto del gruppo ha ripreso questa mattina ad allenarsi in preparazione alla partita di domenica contro il Sassuolo.
Scarico in palestra per i più impiegati lunedì in Supercoppa, attivazione e partitella per tutti gli altri, con Remo Freuler che si è allenato in parte con i compagni. Seduta differenziata per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale.