Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: sei settimane di stop

24 Dic 2025 - 13:45
© italyphotopress

© italyphotopress

Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. L'ex giocatore della Juventus nella giornata di ieri, "è stato sottoposto presso l'ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell'equipe del prof. Porcellini - si legge in una nota del club emiliano - l'operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". Il resto del gruppo ha ripreso questa mattina ad allenarsi in preparazione alla partita di domenica contro il Sassuolo.

Scarico in palestra per i più impiegati lunedì in Supercoppa, attivazione e partitella per tutti gli altri, con Remo Freuler che si è allenato in parte con i compagni. Seduta differenziata per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale.

Ultimi video

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

01:33
Un "regalo" per il Verona

Un "regalo" per il Verona

01:22
In "Palestra" si vola

In "Palestra" si vola

02:34
Gattuso, sogno mondiale

Gattuso, sogno mondiale

01:35
Lazio, mercato sbloccato

Lazio, mercato sbloccato

01:54
Roma nelle mani di Gasp

Roma nelle mani di Gasp

01:47
Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

01:59
Il 2025 di Chivu

Il 2025 di Chivu

02:01
Conte, un Natale da campione

Conte, un Natale da campione

01:54
La svolta di Spalletti

La svolta di Spalletti

01:31
Napoli, festa a metà

Napoli, festa a metà

01:34
Juve tra campo e mercato

Juve tra campo e mercato

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

Il Natale solidale della Cremonese

02:00
Il rinnovo di Yldiz

Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

I più visti di Calcio

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:04
Lazio, respinto ricorso per Basic: confermate 2 giornate squalifica
13:45
Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: sei settimane di stop
13:12
Lazio, respinto il ricorso: confermate le due giornate di squalifica a Basic
12:44
Roma, Dovbyk ed Hermoso verso il rientro. Differenziato per Bailey
11:40
Natale di lavoro per la Lazio, Sarri prepara la sfida all'Udinese