Il Venezia allontana le voci su crisi finanziaria: "Situazione patrimoniale solida"

"Riguardo a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il Venezia FC ci tiene a precisare di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità, e il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che le permetteranno, dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo, di operare liberamente, se necessario, nel mercato di gennaio", con questo comunicato ufficiale il Venezia ha smentito le voci secondo cui il club verterebbe in situazioni economiche precarie.