Amorim: "Per noi è come la Champions, con Cardinale abbiamo parlato di futuro. Camarda giocherà ma... "

"Le critiche nei top club sono normali, l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. Siamo all'inizio di qualcosa, la squadra sta migliorando ma il nostro obiettivo è vincere e avere più punti. Per il resto è normale, è quello che succede nei grandi club". Lo ha detto l'allenatore del Milan Ruben Amorim, intervenuto alla vigilia della partita di Europa League contro il Feyenoord, a proposito delle critiche per un inizio di stagione deludente. "Ogni progetto ha bisogno di tempo, ma sappiamo che di questi tempi è impossibile e serve vincere. La mia preoccupazione è fare bene e cercare di vincere, quello che succede intorno non è una mia preoccupazione", ha aggiunto.