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Amorim: "Per noi è come la Champions, con Cardinale abbiamo parlato di futuro. Camarda giocherà ma... "

I rossoneri affronteranno il Salisburgo in Europa League: "Siamo pronti, dopo Sassuolo c'era delusione"

14 Ott 2026 - 19:46
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"Le critiche nei top club sono normali, l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. Siamo all'inizio di qualcosa, la squadra sta migliorando ma il nostro obiettivo è vincere e avere più punti. Per il resto è normale, è quello che succede nei grandi club". Lo ha detto l'allenatore del Milan Ruben Amorim, intervenuto alla vigilia della partita di Europa League contro il Feyenoord, a proposito delle critiche per un inizio di stagione deludente. "Ogni progetto ha bisogno di tempo, ma sappiamo che di questi tempi è impossibile e serve vincere. La mia preoccupazione è fare bene e cercare di vincere, quello che succede intorno non è una mia preoccupazione", ha aggiunto.

Parlando del Salisburgo, Amorim ha detto: "Per noi ogni dettaglio è importante, sarà una partita molto difficile. Sono una squadra con ritmo, bravi tecnicamente. Dovremo essere preparati fisicamente per fare il nostro gioco. La squadra è pronta e faremo di tutto per vincere questa partita". Sulla possibile presenza del giovane Camarda da titolare, Amorim ha detto: "Si sta allenando bene, domani avrà una opportunità e avrà sempre più minuti. Ma non vi dirò se dall'inizio o no. Avremo bisogno di tutti i giocatori e tutti dovranno essere pronti. I troppi cambi? Si allenano insieme, giocano insieme, chi partirà domani è già stato in campo insieme. Le rotazioni servono".

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E ancora: "Penso che la squadra stia bene. Abbiamo sentito la delusione dopo il Sassuolo, ma la squadra è pronta. Dobbiamo pensare sempre al futuro, faremo di tutto per provare a vincere la partita - ha proseguito Amorim -. Per noi è come se fosse sempre Champions League, ogni dettaglio è importante. Ogni partita è importante per noi. Sarà difficile. Il Salisburgo è una squadra nota per il suo ritmo, dovremo essere forti sulle corse e dovremo essere pronti fisicamente e mettere il nostro stile nella partita". L'ultima battuta è sul rapporto con Cardinale: "Abbiamo parlato del futuro, della prossima preseason. Tutto qua, nient'altro".   

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