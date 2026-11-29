L’ultimo capitolo è stato in Argentina, con l'Estudiantes, dopo una carriera in cui ha girato l'Europa: dalla Lazio fino al Galatasary, è arrivato il momento di appendere i guanti al chiodo per Fernando Muslera. Dopo una vita a difendere la porta dell'Uruguay, l'estremo difensore a 40 anni ha deciso di dire basta. L'ultimo atto della sua carriera è stata la finale della Libertadores persa dal suo Estudiantes contro il Palmeiras. "Voglio congratularmi con il Palmeiras per il risultato. Mi sembra un finale di carriera molto positivo perché siamo venuti con l'Estudiantes, la squadra che mi ha accolto, con la gente, con la mia famiglia, per lottare per la gloria. Credo che non ci sia finale migliore di questo. Queste sono le mie emozioni, i miei sentimenti...", ha sottolineato. Il portiere ha anche analizzato la partita. "È stata una partita dura e combattuta, hanno trovato il gol in quell'azione. Ho ringraziato i miei compagni per l'impegno e il lavoro; in questo anno e mezzo che sono stato al club, abbiamo lottato per la gloria. Me ne vado estremamente felice." Poi l'annuncio: "È la fine della mia carriera. Sapendo che non c'è film migliore di questo. Concludere la mia carriera su questo campo, dove ho iniziato. Con i tifosi dell'Estudiantes, ai quali sono immensamente grato per il sacrificio che hanno fatto per essere qui. Il mio cuore è molto felice, al di là del risultato, per tutto ciò che abbiamo raggiunto".