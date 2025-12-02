Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, Terracciano sul gol mangiato da due passi: "Sbagliato tasto come alla play"

02 Dic 2025 - 14:07
© instagram

© instagram

Tutto è bene quel che finisce bene. Un errore che non ha inficiato il risultato finale, con la vittoria della sua Cremonese sul Bologna, ma l'incredibile gol mangiato da Filippo Terracciano rimane negli occhi di tutti. Oggi l'ex Milan l'ha commentato sui suoi social con ironia: "Vittoria con 3 gol a Bologna e a un passo dal mio terzo gol in campionato". Poi la battuta sull'errore clamoroso con il riferimento ai videogiochi: "Ho premuto quadrato invece che cerchio". Nelle storie il classe 2003 ha condiviso anche il video del gol mancato: "Ho sbagliato tasto", il commento accompagnato da emoticon sorridenti. 

