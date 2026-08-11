Tegola Atalanta: lesione al collaterale del ginocchio per Sulemana

L'Atalanta dovrà fare a meno di Kamaldeen Sulemana per un periodo fino a sei settimane. All'attaccante esterno classe 2002 gli esami diagnostici degli ultimi due giorni hanno riscontrato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'infortunio risale allo scontro di gioco con Adil Aouchichi, sabato scorso, nell'amichevole di Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. Sulemana, chiamato semplicemente Kamaldeen per non confonderlo col quasi omonimo Ibrahim, compagno di squadra e connazionale, è stato sostituito da Nicola Zalewski all'11' del secondo tempo, dopo essere subentrato all'intervallo a Charles De Ketelaere. Mercoledì inizia l'iter riabilitativo.